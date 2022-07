Une incroyable guêpe et une fleur inconnue vieille de 30 millions d'années découvertes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

C'est une magnifique découverte que rapporte la revue Historical Biology: celle d'une plante à fleurs d'une espèce inconnue piégée dans de l'ambre, juste à côté d'une guêpe parasite, qui fait elle aussi partie d'une nouvelle espèce.

Découvert en République dominicaine, cet incroyable ambre -résine fossile sécrétée il y a des millions d'années par des conifères- cachait en son sein une fleur femelle relativement petite, avec une longue tige.

Les scientifiques ont pu établir que ce végétal appartenait en fait à la famille des Euphorbiacées, qui comprend 300 genres differents, dont aucun fossile n'avait jamais été répertorié. La fleur, dont la nouvelle espèce a été nommée Plukenetia minima, est estimée à 30 millions d'années.

