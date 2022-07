En Inde, un couple signe un contrat de mariage incluant «une pizza par mois»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Parfois, il vaut mieux mettre par écrit ce que l'on estime important, pour éviter tout malentendu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces jeunes mariés de la région d'Assam, à l'extrémité Est de l'Inde, ont suivi à la lettre cette logique. Pendant leur cérémonie d'Union, ils ont signé une sorte de «contrat de mariage» stipulant que les deux époux devaient s'offrir une pizza par mois. Au maximum.

Shanti Prasad, la mariée de 24 ans, est connue dans son entourage comme étant une amoureuse invétérée de ce plat italien. Elle rêve littéralement de pizzas chaque nuit. C'est d'ailleurs comme ça que Mintu, 25 ans, désormais son mari, a en partie réussi à la séduire, en l'invitant lors d'un de leurs premiers rencards dans une pizzeria. Depuis, la pizza est semble-t-il intrinsèquement liée au jeune couple indien. Un peu trop même.

Le jour de leur union, les amis des deux mariés ont donc décidé de leur faire une surprise en leur rédigeant un drôle de contrat de mariage, qui n'a rien de juridiquement contraignant. On y retrouve donc cette fameuse incitation à manger une pizza par mois -qui serait en fait un moyen de limiter leur consommation, jugée excessive par leur entourage- mais aussi que Mintu prépare le petit déjeuner le dimanche et que Shanti porte un sari -un vêtement traditionnel- le plus souvent possible. Le couple a signé le papier, et s'est engagé à respecter à la lettre leur engagement.

Cet étrange contrat n'a pas manqué de faire réagir dans le pays, rapporte la BBC. Ce qui était à l'origine une blague a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux indiens, et, en l'espace de trois semaines, une courte vidéo de la signature du contrat a été visionnée plus de 45 millions de fois.