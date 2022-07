La NASA a-t-elle trouvé des nouilles sur Mars?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

Perseverance, l'astromobile qui se balade sur le sol martien pour étudier sa surface, fait parfois d'étranges découvertes. Dernièrement, ce petit bijou de technologie est tombé nez à nez avec un drôle de matériau toujours non identifié, qu'il n'a pas manqué de capturer en images. Résultat? On dirait une pelote de ficelle, ou un plat de nouilles, qui ne demande qu'à être mangé.

Bon, il est possible que, si des formes de vie extraterrestre existent, elles raffolent elles aussi de nouilles, et se cuisinent des petits plats de ramens entre deux voyages spatiaux. Au risque de vous décevoir, l'explication serait tout autre: il s'agirait en fait de débris spatiaux tombés là lors de l'arrivé de Perseverance. Du moins, c'est ce que soupçonne la NASA.

Ce ne serait en tout cas pas la première fois que l'astromobile croise sur sa route des débris spatiaux, rapporte Futurism. Un mois auparavant, Perseverance avait découvert un morceau de couverture thermique, que la Nasa attribue à une partie du jetpack qui lui a permis d'atterrir sur la planète. Un débris qui a valsé à environ deux kilomètres du lieu d'arrivée tout de même.

À l'instar de ce plat de nouilles martien, de nombreuses images prises par Perseverance intriguent et nous questionnent sur l’histoire de la planète rouge. Souvent, on essaye à tout prix d'y déceler des bizarreries ou des traces de vie, en faisant carburer à plein régime notre imaginaire.

Le 12 juin 2022 par exemple, une autre image incroyable avait suscité la fascination. On y voit une formation rocheuse étonnante, avec notamment une pierre en parfait équilibre sur un rocher. Mieux encore, juste à côté, on peut observer une roche qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une tête de serpent avec la bouche ouverte. En réalité, il s'agit simplement d'une partie de l'ancien delta du fleuve qui existait autrefois à l'intérieur du cratère Jezero.

What a world!

Taken yesterday by Perseverance, this is perhaps the most evocative photo ever taken on Mars. I can’t stop staring at it and marveling at this landscape. pic.twitter.com/LwH1agZWgl