L'alcool n'est jamais bon pour la santé en dessous de 40 ans

«Notre message est simple: la consommation d'alcool est désastreuse pour les jeunes. En revanche, chez les adultes de plus de 40 ans, une consommation raisonnable pourrait avoir des effets positifs sur la santé.» Voilà ce qu'affirme la Dr Emmanuela Gakidou, principale autrice d'une étude menée depuis l'université de Washington à Seattle, publiée dans The Lancet et dont le Guardian se fait écho.

Chez un individu de 40 ans qui n'a pas de problèmes de santé, boire un verre de vin rouge de manière occasionnelle présenterait des avantages: cela contribuerait à réduire les risques de cardiopathie ischémique, d'accident vasculaire cérébral ou de diabète. Toutefois, pour pouvoir en tirer profit, la consommation d'alcool doit rester basse, à savoir pas plus de l'équivalent de 1,87 verre de vin rouge ou de bière par jour en moyenne.

L'alcool fortement déconseillé chez les jeunes

Il n'en va pas de même pour les jeunes. L'étude révèle que 59% des personnes pour lesquelles la consommation d'alcool représente un danger sont âgées de 15 à 39 ans. Non seulement consommer de l'alcool ne présenterait aucun bénéfice pour leur santé, mais en plus, cela causerait un grand nombre de blessures, d'accidents de voiture, de suicides ou de meurtres.

Autre découverte intéressante de cette étude: les trois quarts des jeunes dont la santé est impactée négativement par l'alcool seraient des hommes. Les scientifiques révèlent par ailleurs que le seuil de risque à ne pas franchir dans sa consommation d'alcool serait différent selon le sexe de la personne. Chez les hommes de 15 à 39 ans, il se situe à 0,136 verre standard par jour –le mot «verre» désignant ici 100 ml de vin rouge à 13% d'alcool ou 375 ml de bière à 3,5%– tandis que chez les femmes du même âge ce chiffre s'établit à 0,273. Soit, respectivement, environ quatre et huit verres par mois.

«Même si nous avons conscience que les jeunes ne vont pas changer leur comportement en un claquement de doigts et arrêter de consommer de l'alcool, nous pensons qu'il est important que ces résultats scientifiques soient connus de tous pour aider chacun à prendre les bonnes décisions», conclut la Dr Emmanuela Gakidou.