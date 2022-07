Comment la clé de la Bastille s'est-elle retrouvée aux Etats-Unis?

À Perpignan, une marche des fiertés pour faire vaciller l'extrême droite

Le 2 juillet, le festival Nostre Mar et la marche des fiertés ont envahi la ville pour conjurer le mauvais sort d'un territoire que l'on dit enclavé, pauvre et dévoué au RN. Et si nous avions, plus que jamais, tout à apprendre des jeunes?

Guillaume Origoni — 13 juillet 2022 — Temps de lecture : 5 min