Comment Louis VI le Gros a déjoué les pièges pour accéder au trône

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Qui était le roi de France Louis VI le Gros?»

La réponse de Jerome Cohen:

Louis VI le Gros était le fils unique et successeur de Philippe Ier et de sa première épouse, Berthe de Frise. Il démarrait pas mal comme prince héritier, avec une éducation royale et tous les avantages d'un prince. Hélas, sa mère meurt et son père se remarie avec Bertrade de Montfort. Ils produisent ensemble deux rejetons, qui seront favorisés par rapport à Louis, qu'on n'appelait pas encore «VI» ou «le Gros».

Voilà donc notre Louis exilé dans une bicoque insalubre du côté de Pontoise. C'est là que la marâtre croit avoir un coup de génie: alors que Louis se rend en Angleterre pour voir Henri Ier, Bertrade fait envoyer au roi anglais un «mandat d'arrêt» et demande l'enfermement à perpétuité de son beau-fils et héritier du royaume. Mais le roi Henri refuse, sentant le loup, et renvoie Louis en France avec des charrettes de cadeaux et une escorte conséquente.

La belle-mère ne se laisse pas abattre. Elle engage par la suite trois faux sorciers –mais vrais empoisonneurs–, pour fabriquer un philtre devant faire passer Louis de vie à trépas. Comme on s'en doute, le plan échoue: Louis est miraculeusement guéri par un «praticien barbu venant de Barbarie», bien qu'il garde toute sa vie des séquelles de l'empoisonnement.

Bertrade réessaiera plusieurs fois, usant d'autres stratagèmes, mais toujours avec le même résultat. Louis fut finalement sacré en 1108 à Orléans par l'archevêque de Sens, malgré toute sortes de manœuvres dilatoires orchestrées par Bertrade, qui avait acheté au pape l'exclusivité du sacre par son archevêque préféré, celui de Reims. Sauf que les fauteurs de troubles envoyés par ce dernier arrivent juste à Orléans après la fin du sacre. Et donc, trop tard.