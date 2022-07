Une crêperie et une rôtisserie à bons prix à tester à Paris

Temps de lecture: 6 min

Les spécialités de La Belle Bio sont les galettes à la farine de sarrasin sans gluten et les crêpes à la farine de froment.

À la carte, une trentaine de propositions: la galette simple au beurre (3 euros), à l'œuf (4,50 euros), à l'emmental (4,50 euros), au jambon bio (5,50 euros), à l'œuf et fromage (6,50 euros), la gratinée au fromage et oignons sautés (6,50 euros), à l'œuf et jambon (7 euros), la Printanière à l'œuf, salade verte, tomate (7 euros), la galette fromage champignons (7 euros), la fromage jambon (7,50 euros) et une singulière création pour les carnivores, la galette au steak haché (12,50 euros).

À La Crêperie La Belle Bio, la galette Printanière. | Simonnet

Les crêpes sont mitonnées par Sada, cuisinière thaïe experte en cuissons et garnitures. Rien n'est livré, surgelé ou précuit: du bon travail d'experte confirmée dans l'artisanat des crêpes, du savoir-faire et des goûts. On peut se régaler de crêpes bien exécutées.

À La Crêperie La Belle Bio, la galette fromage champignons. | Simonnet

Il n'y a qu'une dizaine de tables à la Crêperie La Belle Bio, jamais plus de trente couverts et Antonin, le maître de maison, sait panacher l'éventail des galettes bretonnes bio. Il y a dans cet établissement l'embarras du choix crêpier.

Il existe autant de recettes de crêpes qu'il y a de villages en Bretagne: qui connaît la vraie recette? Il existerait 4.000 crêperies recensées en France, plus de 1.000 en Bretagne d'où tout est parti.

Les spécialités de galettes

L'Atlantique, œuf, thon, fromage (9 euros)

La Forestière, œuf, fromage, jambon, champignons (11,50 euros)

À La Crêperie La Belle Bio, la galette Forestière. | Simonnet

L'Exotique, ananas, fromage, jambon (9 euros)

La Complète, œuf, jambon, fromage (9 euros)

La Chèvre, chèvre, œuf, salade verte, noix, miel (10 euros)

La Super, œuf, jambon, fromage, oignons sautés (10 euros)

La Popeye, épinards, œuf, jambon, fromage (10 euros)

À La Crêperie La Belle Bio, la galette Popeye. | Simonnet

La Roquefort, roquefort, œuf, salade verte, noix (10,50 euros)

La Bretonne, andouille de Guémené, fromage, oignons sautés (10,50 euros)

À La Crêperie La Belle Bio, la galette Bretonne. | Simonnet

La Norvégienne, saumon fumé, citron, œuf, crème fraîche (11 euros)

La Provençale, ratatouille maison, œuf, jambon, fromage (11,50 euros)

À La Crêperie La Belle Bio, la galette 3 fromages. | Simonnet

La 3 fromages, emmental, chèvre, roquefort (10,50 euros)

La Cheese, steak haché bio, fromage, oignons sautés, œuf (12,50 euros)

À La Crêperie La Belle Bio, la galette Cheese. | Simonnet

Quatre salades: la salade verte simple (4,50 euros), la Mixte avec des tomates et du maïs (6,50 euros), la Parisienne au jambon, tomates, maïs (7,50 euros), la Nordique au saumon fumé, tomates (8 euros).

Elles viennent accompagner et mouiller ces galettes bien appétissantes et faites au moment. C'est tout l'intérêt et la qualité de ce repas bio piloté par le gérant attentif et connaisseur: il faut suivre ses conseils, les préférées des clients et des fidèles sont la crêpe Provençale et la Bretonne à l'andouille de Guémené.

Les spécialités de crêpes au froment: la chantilly et chocolat (7,50 euros), la crêpe banane, chocolat au caramel (7,50 euros), la Belle Hélène poire, chocolat maison (8 euros), la Québécoise sirop d'érable, glace vanille (8 euros), la flambée au Calvados, rhum ou Grand-Marnier (8 euros), la Profiterole, chocolat maison, glace vanille, chantilly (8,50 euros).

La Bounty est au chocolat maison, coco râpée, glace vanille, chantilly (8,50 euros), l'Ardéchoise, crème de marron, glace vanille chantilly (8,50 euros), l'Antillaise, banane, chocolat maison, glace vanille, chantilly (9 euros), la Vieux Journal, chocolat maison, poire, glace vanille, chantilly (9 euros), la Normande, compote de pommes maison, glace vanille, caramel beurre salé (9 euros), la Banane ou Ananas flambée (9 euros). Aussi les crêpes simples au beurre et sucre, au citron, à la confiture…

À La Crêperie La Belle Bio, la crêpe Vieux Journal (en souvenir de mon enfance. | Simonnet

«On peut concocter des crêpes à tout à condition de savoir les faire», lit-on dans le livre d'André Castelot (1911-2004), L'Histoire à table, si la cuisine m'était contée.

Il faut que la pâte ranimée à l'eau-de-vie, parfumée à la fleur d'oranger soit bien filante: trop consistante, elle coule mal sur la poêle. Elle doit aussi reposer et, dernière condition impérative, il faut la manger chaude voire brûlante.

Il existe des crêpes surprises fourrées à la vanille et garnies de chantilly ou de confiture, flambées au Grand-Marnier, soufflées, épaisses car on monte les blancs en neige passés au four après les avoir imbibées de Cointreau, une tradition.

Les crêpes Suzette seraient nées à Monte-Carlo en janvier 1896 par un cuisinier, sans doute Auguste Escoffier alors chef de cuisine au Grand Hôtel, pour le prince de Galles et futur roi Édouard VII accompagné d'une certaine Suzette à qui cette recette fut dédiée.

Dans les enseignes de la restauration française, les crêpes sont cantonnées aux tables bretonnes.

Dans certains établissements, brasseries ou bistrots, elles sont présentées fourrées comme les crêpes garnies de glace à la vanille, de confitures, flambées, soufflées, passés au four, imbibées d'une eau-de-vie et achevées en salle: un spectacle devenu rare étant donné la quasi-disparition regrettable du service en salle à l'exception du Ritz, du Plaza Athénée et de la Tour d'Argent où les maîtres d'hôtel en smoking perpétuent ce genre de tradition épicurienne, mais c'est une autre histoire de table –le luxe en majesté.

La salle de La Crêperie La Belle Bio. | Simonnet

Crêperie de la Belle Bio

4, rue de Paradis 75010 Paris. Tél.: 07 67 28 28 58. Menu à 13,50 ou 18 euros. Cidre Séhédic brut ou doux à 14 euros la bouteille, le pichet à 10 euros, le verre à 4 euros. Ouvert uniquement pour le déjeuner. Fermé samedi et dimanche et tout le mois d'août. Vente à emporter.

La Rôtisserie d'Argent

Rénové fin 2016, ce restaurant parisien est la deuxième adresse de La Tour d'Argent (étoilé) dont Claude Terrail fut l'emblématique patron. Désormais c'est André Terrail, le fils et l'héritier, qui conduit les deux établissements.

Sébastien Devos, chef de La Rôtisserie d'Argent. | Spartium Pierre Emmanuel de Leusse

Le chef patron Sébastien Devos est le champion du monde de l'œuf mayo 2022. Passé par le Ritz, il a devancé douze cuisiniers et inscrit son nom au palmarès de ce concours pour travaillés du palais. Selon lui, «la bonne cuisine est honnête, sincère, et simple». Son œuf bio en provenance d'une ferme de l'Île-de-France cuit huit minutes et quarante secondes exactement, la mayonnaise bien moutardée et poivrée a été enrichie d'huile de tournesol coupée avec de l'huile d'arachide.

Les œufs mayo de Sébastien Devos. | Tour d'Argent

L'entrée en matière

Notre œuf mayo Champion du Monde 2022 (9 euros)

La salade de tomates multicolores, purée d'olives noires et jambon Kintoa (16 euros)

À La Rôtisserie d'Argent, la salade de tomates multicolores, purée d'olives noires et jambon Kintoa. | Tour d'Argent

La burratina de buffala marinée à l'huile de basilic, toasts légèrement aillés (18 euros)

Le gaspacho de tomates cœur de bœuf, brunoise de féta et concombre (16 euros)

À La Rôtisserie d'Argent, la burratina de buffala marinée à l'huile de basilic. | Tour d'Argent

L'effiloché de crabe, purée d'avocat et coulis de framboises acidulées (21 euros)

Les mini sardines «la perle des dieux», beurre au citron et pain toasté (15 euros

À La Rôtisserie d'Argent, l'effiloché de crabe, purée d'avocat et coulis de framboises acidulées. | Tour d'Argent

Régal principal

Le filet de bœuf de Salers à la plancha, sauce béarnaise et haricots verts (43 euros)

Les rognons de veau à la moutarde ancienne et purée de pommes de terre (27 euros)

Le tartare de bœuf préparé selon votre goût et pommes allumettes (25 euros)

La salade Caesar aux copeaux de parmesan, filet de poulet jaune rôti ou gambas poêlées (23/36 euros)

Le demi poulet fermier Label Rouge, jus de volaille, ail en chemise et pommes de terre sautées (27 euros)

Le filet de bar poêlé à l'huile d'olive, fenouil et tomates séchées (32 euros)

À La Rôtisserie d'Argent, le poulet fermier Label Rouge. | Tour d'Argent

Tentations finales

Les glaces et sorbets de David Wesmaël MOF (7/10/13 euros)

La nage de fruits rouge (14 euros)

La tarte fondante au chocolat Grand Cru Tour d'Argent (13 euros)

Le dessert Imagination de notre chef pâtissier (12 euros)

À La Rôtisserie d'Argent, la tarte amandine aux poires. | Tour d'Argent

Une adresse en or dynamisée par son très bon chef et où le service y est fraternel. Prix humains.

La terrasse de La Rôtisserie d'Argent. | Tour d'Argent

19, quai de la Tournelle 75005 Paris. Tél.: 01 43 54 17 47. Pas de fermeture. Réservation conseillée.