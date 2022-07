Un couple risque de perdre sa maison pour avoir nourri des canards

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

250.000 dollars, soit environ 245.000 euros. C'est la somme réclamée à deux retraités de Cypress, localité située au Texas, pour avoir donné à manger à des canards.

Kathleen Rowe et son mari George ont appris la nouvelle le 11 juin: plusieurs de leurs voisins ont déposé plainte contre le couple, au motif que la nourriture attirait les animaux vers leurs domiciles, et que ceux-ci détruisaient leurs jardins et les souillaient avec leurs déjections, explique Insider.

L'association de propriétaires à l'origine du procès estime que le couple Rowe a enfreint les règles de communauté, créant des conditions «de saleté, de risque sanitaire et de désordre» pouvant «perturber ou détruire la végétation, la faune, les marécages et la qualité de l'air». Les deux retraités texans ont été rappelés à l'ordre plusieurs fois en vertu des règles en vigueur, mais rien n'y a fait.

La maman des canards

«En particulier, Kathleen Rowe nourrit régulièrement les canards de la zone, bien qu'ayant été informée qu'une telle activité est interdite –et bien qu'elle ait consenti à arrêter de se livrer à une telle occupation», peut-on lire dans le dossier judiciaire.

Interrogée par le Houston Chronicle, l'accusée explique qu'à leur arrivée dans le voisinage, son mari et elles avaient pris l'habitude d'observer les canards depuis leur porche, et qu'elle s'était prise d'affection et de pitié pour les oiseaux sauvages du périmètre. «Ils n'ont jamais eu de mère. Je fais juste un pas vers eux.»

Si le couple perd le procès, il lui faudra verser les 250.000 dollars, ce qui le contraindra à se séparer de sa maison de Cypress. La date du verdict n'a pas été communiquée.