Crottes de chats et de chiens: une grande campagne de récolte est lancée

C'est pour la science. L'entreprise agroalimentaire Mars Incorporated, fondée il y a plus d'un siècle et à l'origine de la barre chocolatée du même nom, a besoin d'effectuer quelques prélèvements sur nos animaux de compagnie. À ce stade, il convient de préciser que depuis 1935, la société propose aussi des produits pour animaux via sa filiale Mars Petcare, et que c'est bien évidemment dans ce cadre qu'elle est en train de lancer une gigantesque étude portant sur les chiens et les chats.

Chez Mars Incorporated, on cherche actuellement des chiens et des chats susceptibles de donner «leur temps, leur sang et leurs matières fécales», comme le résume Gizmodo. Dans le cadre du Pet Biobank Project, dont le but est d'établir une base de données conséquente, les équipes scientifiques ambitionnent de pouvoir suivre pas moins de 10.000 chiens et 10.000 chats sur une période de dix ans. À terme, l'objectif est notamment de mieux cerner les problèmes de santé rencontrés par les animaux.

Une campagne d'appel à participations a donc été lancée aux États-Unis, les chaînes de cabinets vétérinaires Banfield et VCA (qui appartiennent à Mars Incorporated) se chargeant actuellement de relayer le message à travers le pays. Les humains qui acceptent de faire participer leurs compagnons à quatre pattes à un tel programme sont prévenus: ils s'engagent à faire subir à leurs animaux un check-up annuel, incluant prise de sang et prélèvement de matières fécales.

Les visites annuelles seront gratuites, ce qui fait office de contrepartie. Gagner dix ans de bilan de santé pour son animal de compagnie, cela représente une somme coquette, les analyses pratiquées par les vétérinaires étant toujours relativement onéreuses.

Reste qu'un animal qui va parfaitement bien n'a nul besoin de subir de telles analyses chaque année, et que de toute façon personne ne lui demandera son avis. C'est toute la question qui va se poser, et Mars Incorporated l'a bien compris, en ajoutant dans la balance une carte-cadeau, un test ADN gratuit, ainsi qu'une une séance de monitoring –celle-ci étant apparemment réservée aux chiens.

Le projet est déjà bien sur les rails: sa partie canine a déjà débuté, tandis que le dossier félin sera abordé un peu plus tard dans l'année. Les humains et humaines de compagnie qui souhaiteraient en savoir davantage sur le Pet Biobank Project sont invité·es à se rendre sur le site dédié à cette vaste initiative.