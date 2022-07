Quelle température maximale le corps humain peut-il supporter?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

C'est hélas une question qu'il convient dorénavant de se poser, les dérèglements climatiques n'étant visiblement pas près d'être enrayés. Si nos sociétés poursuivent leurs petites vies insouciantes sans prendre des initiatives fortes, les trois quarts de la population mondiale risqueront de mourir de chaud en 2100. Quelle température nos corps peuvent-ils supporter, et au-delà de quelle limite les vies peuvent-elles être mises en péril?

Pour Fast Company, le problème porte autant sur la température de l'air que sur l'humidité. Pour apporter une réponse aussi précise que possible à cette inquiétante question, il faut observer la combinaison de ces deux facteurs. Il existe un indicateur pour cela: en français, on parle de température humide, ou de température au thermomètre-globe mouillé. Cet indice de température ressentie tient compte du rayonnement solaire, ce qui n'est pas le cas de plusieurs autres indices utilisés par les services de météorologie.

L'indice de température humide, qui se calcule à partir de plusieurs facteurs, mesure l'impact réel sur nos organismes. Récemment, Le Monde expliquait par exemple que les 51 degrés Celsius enregistrés à New Delhi le 16 mai dernier correspondent à une température humide de 30 degrés, et qu'à titre de comparaison, lors de la canicule qui a frappé la France en 2003, la température humide n'a pas dépassé les 26 degrés. Selon Fast Company, on a même enregistré une température humide de 33,6 degrés à Jacobabad, au Pakistan. C'était à la fin du printemps 2022.

Une limite remise en cause

Concernant ce que notre corps peut endurer, les spécialistes ont longtemps affirmé qu'une température humide de 35 degrés faisait office de limite absolue. Ce chiffre, qui se base sur une étude datant de 2010, correspond à une température extérieure de 35 degrés (si le taux d'humidité est de 100%) ou de 46 degrés (si le taux est de 50%). Il est cependant très largement remis en question par de nouveaux travaux, plus récents et plus concrets.

D'après une étude récente menée sur des jeunes hommes et femmes en pleine santé, la limite de température humide supportable par nos corps serait en fait plus proche des 31 degrés, soit une température extérieure de 31 degrés combinée à un taux d'humidité de 100%, ou de 38 degrés si le taux est de 50%. Entre fin mai et début juin, on aurait donc épisodiquement dépassé ce seuil au Pakistan, et il aurait été approché de très près à New Delhi.

Inutile de dire que les bébés et les personnes âgées, mais aussi les individus présentant des problèmes cardiaques ou respiratoires, ont un degré de tolérance plus faible. À l'avenir, les instituts de climatologie et de météorologie seraient bien inspirés de nous fournir les indices de température humide, ce afin de permettre à un nombre croissant de personnes de réaliser à quel point notre planète se trouve au bord du gouffre climatique. En attendant, voici un calculateur permettant de se débrouiller en toute indépendance.