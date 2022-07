Qu'est-ce que le «blackout challenge», qui a coûté la vie à des dizaines d'enfants?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

En 2021, une femme répondant au nom de Briatney Portillo avait été victime d'une crise cardiaque causée par la mode du «dry scooping», un défi consistant à avaler une grande quantité de poudre protéinée avant une séance de sport sans la diluer dans de l'eau. Ce challenge, elle en avait entendu parler sur TikTok, l'un des réseaux sociaux les plus populaires chez les jeunes. Si la jeune femme va mieux aujourd'hui, certains défis popularisés sur la plateforme ont parfois une fin bien plus tragique.

Récemment, un autre de ces défis dangereux a fait les gros titres de la presse à l'international: le «blackout challenge» ou «pass-out challenge», qui pourrait se traduire en français par «défi de l'évanouissement».

Cette pratique n'est pas née sur TikTok, loin de là: des générations d'écoliers s'y sont adonnés, l'appelant tantôt «jeu du foulard» ou «rêve indien». Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains, elle connaît un succès accru depuis 2008... et aurait été à l'origine d'au moins quatre-vingt-deux décès d'enfants et d'adolescents à travers le monde.

Le but de ce défi? Retenir sa respiration le plus longtemps possible et ce, jusqu'à l'évanouissement. Mais en interrompant volontairement le flux de sang et d'oxygène vers le cerveau, les dégâts peuvent être particulièrement graves. Comme le souligne National World, «toute activité qui prive le cerveau d'oxygène peut provoquer une destruction des cellules cérébrales, entraînant une perte permanente de la fonction neurologique, un handicap mental à vie, voire la mort».

TikTok attaqué en justice

Pour les parents de Lalani Erika Renee Walton, 8 ans, et d'Arriani Jaileen Arroyo, 9 ans, le blackout challenge est à l'origine du décès de leurs enfants, rapporte The Independent. Ces familles endeuillées ont décidé le 5 juillet de poursuive le réseau social en justice. D'après elles, l'algorithme de TikTok a «intentionnellement et de manière répétée mis en avant des vidéos du blackout challenge sur les fils d'actualité des enfants, ce qui a conduit les jeunes filles à y participer».

Lalani, qui vivait à Temple (Texas) est décédée le 15 juillet 2021. Selon la police, sa mort est «le résultat direct du blackout challenge sur TikTok». De son côté, Arriani, originaire de Milwaukee (Wisconsin), a été retrouvée inconsciente par son frère de 5 ans le 26 février 2021. Malgré la prise en charge des secours, la jeune fille n'a pas survécu. En mai dernier, TikTok avait déjà été poursuivi en justice par la famille de Nylah Anderson, 10 ans, décédée en décembre 2021 après avoir tenté de relever le même défi.

«Ce défi inquiétant, que les gens semblent connaître de sources autres que TikTok, est bien antérieur à notre plateforme et n'a jamais été une tendance TikTok», avait alors déclaré un porte-parole de l'entreprise dans les colonnes du magazine People. «Nous restons vigilants quant à notre engagement pour la sécurité des utilisateurs et nous supprimerions immédiatement tout contenu lié à ce défi si son lien avec la plateforme était établi. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille pour cette perte tragique.»

L'entreprise n'a pour l'instant pas réagi aux poursuites judiciaires initiées par les familles des trois enfants.