Au Japon, des nouilles gratuites à volonté pour encourager les jeunes à voter

Quoi de mieux que la nourriture pour motiver les troupes? C'est en suivant cet adage qu'une chaîne de restaurants espère combattre l'abstention des jeunes lors des prochaines élections des conseillers de la chambre haute du Japon, dimanche 10 juillet.

L'entreprise de ramen Ippudo, qui gère plus de cinquante restaurants à travers le pays, «offrira des nouilles gratuites à volonté pendant quinze jours à partir du jour de l'élection et jusqu'au 24 juillet, à condition de pouvoir prouver qu'une personne a voté», rapporte le Guardian.

Comme l'explique le quotidien britannique, les jeunes Japonais se plaignent souvent de ne pas être représentés dans le paysage politique de leur pays. Selon eux, les politiciens s'intéressent bien plus aux intérêts de leurs aînés qu'aux leurs, et le peu de jeunes députés au sein du Parlement en est la preuve.

«Les politiciens considèrent les personnes âgées, dont la participation est élevée, comme des “clients” importants auprès desquels ils peuvent gagner des voix», analyse Hiroshi Yoshida, professeur d'économie à l'Université du Tōhoku. «Les jeunes sont considérés comme des clients occasionnels, donc moins importants... Les politiques en faveur des personnes âgées sont donc inévitablement prioritaires.»

Un porte-parole d'Ippudo a déclaré au quotidien japonais Mainichi Shimbun qu'il espérait que leur offre «créerait une occasion pour les gens de se présenter aux urnes, même si le vote n'est pas une habitude pour eux».

Leur abstention joue contre eux

Même si l'idée de déguster un bon ramen peut sembler irrésistible, de nombreux commentateurs émettent des doutes quant à la réussite de ce projet. La participation des jeunes à la vie politique nippone n'a en effet jamais connu de réel sursaut et les élections de ce week-end risquent de confirmer la tendance.

En octobre 2021, lors des élections de la chambre basse (plus puissante que la haute), seulement 36% des vingtenaires s'étaient présentés aux urnes, faisant d'eux «le groupe le moins engagé politiquement». En revanche, les 18-19 ans, ayant obtenu le droit de vote en 2016, ont été 43,2% à voter.

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur japonais, la participation des vingtenaires n'a jamais dépassé les 50% depuis trois décennies.

Cet abstentionnisme n'est pas sans conséquences: d'après une récente étude relayée par le Mainichi Shimbun, les jeunes mettent en péril leur propre économie en ne votant pas. Plus précisément, ils perdraient 78.000 yens (environ 563 euros) par an pour chaque baisse de 1% de la participation électorale. En cause: les politiciens favorisent alors les personnes âgées et ne cessent d'augmenter les impôts des jeunes.