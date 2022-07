Le réchauffement climatique met en péril la pollinisation (donc quasi toute notre alimentation)

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

On le sait depuis longtemps: le réchauffement climatique a un impact majeur sur la pollinisation. Il y a maintenant quelques années, nous apprenions que l'augmentation des températures moyennes annuelles à travers le globe rendait les saisons polliniques plus longues et plus intenses. Mais ce n'est pas la seule conséquence de ces vagues de chaleur.

Selon la BBC, ces dernières pourraient engendrer un dérèglement de la pollinisation, phénomène indispensable à la reproduction de la plupart des plantes.

Pour illustrer l'impact des changements climatiques sur le pollen, le média britannique prend l'exemple d'Aaron Flansburg, un agriculteur de l'État de Washington, aux États-Unis. Ses plants de canola –une variété de colza– fleurissent généralement lors des premières semaines d'été, lorsque les températures sont encore douces. Mais l'année dernière, au moment de la floraison, ses champs ont été frappés par une vague de chaleur avoisinant les 42°C.

«C'est pratiquement du jamais-vu dans notre région d'avoir de telles températures en juin», assure-t-il à la BBC. Le résultat de ces chaleurs précoces? «La reproduction s'est arrêtée, et de nombreuses graines qui auraient pu être pressées pour l'huile de canola ne se sont jamais formées», explique le média britannique.

Le cas d'Aaron Flansburg est loin d'être isolé. Avec des vagues de chaleur de plus en plus intenses, ce dérèglement de la pollinisation pourrait toucher de nombreuses autres cultures, «notamment le maïs, les arachides et le riz». Les agriculteurs tentent alors tant bien que mal de faire fleurir leurs plantes avant la hausse des températures, mais cela représente parfois un véritable défi.

Des solutions, et en urgence

Comme l'explique la biochimiste Gloria Muday, de l'Université de Wake Forest en Caroline du Nord, «chaque graine, grain et fruit que nous mangeons est un produit direct de la pollinisation», c'est-à-dire de la reproduction des végétaux durant laquelle les grains de pollen produits par les organes mâles migrent vers les organes femelles de la plante.

Or, à partir d'une température d'environ 32°C, «les protéines qui alimentent le métabolisme du grain de pollen commencent à se dégrader», commente Mark Westgate, professeur d'agronomie à l'Université de l'Iowa. Par exemple, la fécondation est particulièrement sensible à la chaleur pour de nombreuses variétés de tomates: si la chaleur est trop intense, le pollen risque de «brûler».

Nombre de scientifiques cherchent alors des solutions pour aider le pollen à combattre les hautes températures. Selon la BBC, des chercheurs travaillent sur «des gènes qui pourraient donner des variétés plus tolérantes à la chaleur».

En attendant, Aaron Flansburg se dit plus qu'inquiet. Pour l'agriculteur, il est essentiel et urgent d'aborder la problématique du réchauffement climatique «si nous voulons être en mesure de continuer à nourrir les gens».