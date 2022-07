À 86 ans, elle devient la doyenne mondiale des hôtesses de l'air

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ABC News

Elle en a fait, des allers-retours en avion entre New York, Washington et Boston. Même si aujourd'hui, l'hôtesse de l'air de la compagnie aérienne American Airlines est libre de choisir l'itinéraire qui lui convient le mieux, c'est celui-ci qu'elle préfère. Ainsi, ça lui permet d'être chez elle à temps tous les soirs pour être avec son fils handicapé et s'occuper de lui.

Bette Nash a 86 ans. Alors qu'elle a commencé à voler en 1957, elle est à ce jour la doyenne mondiale des hôtesses de l'air et celle qui détient la plus longue carrière, a annoncé le Guinness World Records et comme le relate ABC.

Contrairement aux pilotes qui sont tenus de prendre leur retraite à 65 ans, aux États-Unis, les hôtesses de l'aviation commerciale peuvent en effet continuer à travailler même une fois qu'elles ont dépassé cet âge. Il suffit d'assister régulièrement à la formation des agents de bord, conformément aux règles de la Federal Aviation Administration.

Bette Nash se souvient qu'à ses débuts, les passagers payaient les hôtesses de l'air à l'embarquement et qu'ils achetaient une assurance-vie à un distributeur automatique avant de prendre l'avion. À cette époque, les premiers vols entre New York et Washington coûtaient seulement 12 dollars, soit un peu plus de 11 euros. «Nous avions l'habitude de distribuer des cigarettes et des allumettes pendant le vol, a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision WJLA à l'occasion de sa soixantième année de vol, en 2017. Après le service de repas, je faisais le tour pour proposer des Marlboro et des boîtes Kent.»

Surveillée et pesée

Bette Nash a commencé sa carrière dans la compagnie aérienne Eastern Air Lines avant que celle-ci soit rachetée en 1989 par Donald Trump. La société a subi une série de fusions avant de faire finalement faillite deux ans plus tard. Après avoir travaillé brièvement pour la compagnie Trump Shuttle, elle a été embauchée par American Airlines.

Lorsqu'elle a commencé sa carrière, l'hôtesse de l'air était surveillée chez elle par son employeur pour s'assurer qu'elle ne vivait pas avec quelqu'un, les agents de bord ayant l'obligation d'être célibataires. Elle était également pesée avant chaque voyage et risquait d'être suspendue si elle prenait trop de poids. «Vous deviez avoir une certaine taille et peser un certain poids. C'était horrible. Si vous preniez quelques kilos, vous deviez continuer à vous peser et si vous ne les perdiez pas, ils vous retiraient votre paie», a-t-elle raconté.

De l'histoire ancienne? Oh que non. Encore aujourd'hui, les discriminations faites aux hôtesses de l'air sont régulièrement pointées du doigts. En 2016, sous prétexte d'un changement d'uniforme, les hôtesses de l'air de la compagnie russe Aeroflot avaient toutes été pesées, mesurées et pour certaines photographiées. Selon un reportage de TV5 Monde, des centaines d'entre elles avaient été affrétées sur des vols plus courts, ayant pour conséquence une possible baisse de salaire, et l'une d'entre elles a raconté que son salaire avait été directement réduit car son physique «ne correspondait pas aux exigences requises pour les membres des équipages de cabine».