109 animaux vivants retrouvés dans deux valises à l'aéroport de Bangkok

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Le 27 juin, alors qu'elles étaient censées effectuer un trajet en avion depuis Bangkok, en Thaïlande, vers Chennai (anciennement baptisée Madras), en Inde, Nithya Raja et Zakia Sulthana Ebrahim ont dû se prêter à une vérification de routine de leurs bagages par la sécurité de l'aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi. Mais après avoir été passées aux rayons X, les valises ont attiré l'attention des agents et les ont poussés à appeler les responsables fédéraux de la faune, raconte Vice.

Lorsque ces derniers sont arrivés sur place et ont ouvert les bagages, ils sont tombés nez à nez avec 109 animaux vivants, parmi lesquels trente-cinq tortues, cinquante lézards, deux porcs-épics, deux tatous et vingt serpents... Tout ce petit monde entassé dans l'espace exigu de deux bagages en soute.

Raja, 38 ans, et Ebrahim, 24 ans, ont été directement arrêtées et «accusées d'avoir violé les réglementations relatives à la faune, aux maladies animales et aux importations».

Cette importante saisie est symptomatique d'un retour des trafiquants d'espèces sauvages après que leur commerce a été ralenti par la pandémie de Covid-19, et confirme donc les inquiétudes exprimées par certains experts dès 2021.

Une recrudescence du trafic

Pour Danielle Fallin, chercheuse au Center for Strategic and International Studies, les restrictions liées à la pandémie ont en effet «rendu la logistique du commerce illégal plus difficile». Mais les mesures sanitaires ont également eu pour conséquence de «plonger 104 millions de personnes en Asie dans une pauvreté extrême, les forçant ainsi, pour bon nombre d'entre elles, à se lancer dans des activités illicites».

«Le trafic illégal d'espèces sauvages est sur le point de connaître une expansion désastreuse alors que les pays d'Asie du Sud-Est commencent à rouvrir leurs frontières et à attirer les touristes internationaux», commente Danielle Fallin.

Ces régions sont malheureusement déjà connues pour être des foyers de trafics d'animaux. En 2020, Reuters indiquait ainsi que la vente d'animaux sauvages en ligne y avait doublé depuis 2015.