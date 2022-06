Une découverte majeure pourrait faire gagner dix ans de recherche sur le cancer de la prostate

Médecins et laboratoires pharmaceutiques, les liaisons dangereuses

La crise américaine des opioïdes a mis en évidence la nécessité d'instaurer un système visant à encadrer ces rapports afin de limiter toute possibilité de collusion.

Étienne Farvaque et Hancito Garçon et Anne-Laure Samson et Telos — 26 juin 2022 — Temps de lecture : 8 min