En couple depuis deux ans, deux femmes découvrent qu'elles pourraient avoir le même père

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Un couple de lesbiennes canadiennes défraie actuellement la chronique sur TikTok après avoir annoncé qu'elles pourraient bien être du même sang. Le 18 juin dernier, rapporte The Independent, deux jeunes femmes nommées Carley et Mercedes ont publié une vidéo dans laquelle elles expliquent avoir découvert que leurs mères respectives ont apparemment eu le même amant.

Ensemble depuis deux ans, les jeunes femmes ont posté une publication dans laquelle elles apparaissent côte à côte, face caméra, avec la légende suivante: «Quand on découvre après deux ans de relation que nos mères ont couché avec le même homme.» Visionnée plus de 12 millions de fois, la vidéo totalise déjà plus de 10.000 commentaires. Le hashtag #siblingsordating (qu'on peut traduire par «sœurs ou couple?») recueille lui aussi un certain succès.

Une réaction revient très régulièrement dans les commentaires laissés sur le réseau social, et fait référence à l'indéniable ressemblance entre Carley et Mercedes. «Cela pourrait expliquer pourquoi vous avez l'air de deux sœurs», écrit une personne. «Je n'avais aucune idée de qui vous étiez, et j'ai immédiatement pensé que vous étiez sœurs, avant même de lire le texte», ajoute une autre.

Réponse imminente

Huit autres vidéos ont suivi sur le même thème entre le 18 et le 25 juin. En tout, elles ont d'ores et déjà été vues plus de 40 millions de fois. Carley et Mercedes y insistent sur leur stupéfaction, puis sur leur intention de procéder à un test ADN visant à déterminer si elles sont bel et bien demi-sœurs. Dans la dernière en date, le couple procède à un test salivaire.

La réponse à leur question –et celle de millions d'internautes– sera sans doute connue sous peu, le délai nécessaire à l'obtention des résultats étant généralement de trois jours pour ce genre de test. Nul doute que Carley et Mercedes publieront une vidéo annonçant la résolution de cette affaire, même si pour l'heure, elles se montrent préoccupées par la fin du droit constitutionnel à l'IVG qui frappe les États-Unis –elles ont posté deux publications à ce sujet.

Le compte du couple, qui vit dans la province canadienne de l'Ontario, a également fait le plein de commentaires sceptiques. Ayant multiplié les publications ces derniers temps, Carley et Mercedes sont de plus en plus accusées de tirer profit de cette histoire pour accroître leur visibilité sur TikTok. «Je pense qu'elles exploitent ce sujet et qu'elles savent qu'elle n'ont aucun lien», affirme un internaute, tandis qu'un autre semble persuadé du contraire: «Je continue à penser que ce compte n'est qu'une vaste blague et que vous avez vraiment un lien de parenté.» Seul l'ADN pourra trancher.