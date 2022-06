Face au résultat des législatives, l'impossible compromis d'Emmanuel Macron?

Temps de lecture: 2 min

À l'issue du second tour des élections législatives et face à une majorité relative à l'Assemblé nationale, Emmanuel Macron a appelé au compromis lors de son allocution télévisée du 22 juin. Tandis que le parti présidentiel peut craindre de possibles blocages politiques de la part de l'opposition, le chef de l'exécutif cherche à élargir sa base et à créer un groupe pour éviter de perdre définitivement sa marge de manœuvre.

Est-ce une bonne stratégie? Le parti présidentiel a-t-il intérêt à bâtir une union nationale ou une coalition? La culture du compromis sera-t-elle atteignable? L'opposition va-t-elle faire «vivre un enfer» au président? Quid d'une négociation «texte par texte»?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités David Revault-d'Allonnes du JDD, Laurent Joffrin de Libération et Carole Barjon de l'Obs dans «Politique», l'émission de France 24 en partenariat avec Slate.