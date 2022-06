Faut-il investir son argent en ce moment?

Vous le constatez dans votre quotidien, en remplissant votre panier au supermarché, ou en faisant votre plein d’essence: le coût de la vie a augmenté.

Face à cette dégradation de la situation économique, mieux vaut prendre des mesures pour protéger votre épargne. La laisser en sommeil sur un livret A ou un compte bancaire n’est pas la solution. Pour rappel, le taux de rémunération du livret A est fixé à 1%. Avec une inflation à 5,2%, vous perdez de l’argent.

Et si personne n’a de boule de cristal, la baisse actuelle des marchés financiers représente une réelle opportunité pour investir à un moment intéressant… Alors il est urgent de réagir!

Un service haut de gamme, accessible à partir 300 euros

Pour faire fructifier vos économies, malgré l’inflation, et préparer votre avenir financier, la meilleure solution est d’investir. C’est ce que vous propose la plateforme 100% en ligne Mon Petit Placement.

En 10 minutes à peine, vous vous créez un compte sur le site ou l’application mobile et accédez à des investissements haut de gamme, sélectionnés par leurs experts. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ces opérations de placement ne sont pas réservées aux experts ou aux personnes fortunées. Elles sont accessibles à tous, même si vous n’y connaissez rien, à condition d’être guidé afin de choisir le meilleur placement pour vous.

Grâce à son service simple et intuitif, Mon Petit Placement vous propose une stratégie d’investissement sur mesure pour, progressivement, vous constituer un capital. Avec seulement 300 euros, vous pouvez ainsi commencer à faire travailler votre épargne.

Au fil de votre expérience, vous bénéficiez d’une aide ou d’un accompagnement dès que vous le souhaitez. Des conseillers sont en effet joignables 7 jours sur 7, par téléphone, mail et sur le chat, pour répondre à toutes vos questions et adapter en permanence votre stratégie d’investissement en fonction de vos besoins et de vos objectifs.

Préparer ses projets futurs

Plus vous commencez tôt à investir et à le faire régulièrement, plus vous aurez de chances de vous constituer un capital. N’attendez pas d’avoir 40 ou 50 ans et des dizaines de milliers d’euros de côté pour vous lancer! Ces investissements financeront vos projets de demain, d’après-demain, et vos vieux jours!

En investissant, par exemple, 122 euros par mois à partir de vos 30 ans, sur le portefeuille Energique (à 5% de rentabilité potentielle par an), et en réinvestissant vos intérêts, vous pourriez avoir accumulé 100 000 euros à vos 60 ans.

Et si vous souhaitez investir en accord avec vos valeurs, Mon Petit Placement vous propose des investissements thématiques dédiés notamment au climat, à la tech, à la santé, à l’égalité.

En toute sécurité et sans engagement

Pour que vous puissiez investir en toute sécurité, Mon Petit Placement a tissé des partenariats avec des assureurs de renom comme Generali ou Apicil.

Notez que ce service est sans engagement: vous avez le choix de placer ou retirer votre argent, sans frais, à tout moment.

Enfin, sachez que Mon Petit Placement ne se rémunère, en prélevant des frais de commissions, que dans le cas où votre placement performe.

Alors vous êtes prêts à vous lancer?

