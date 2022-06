Le Paris 16 et le Benoit, des bistrots qui font voyager dans le temps

Temps de lecture: 5 min

Le Petit Pudlo des bistrots 2022 a sélectionné 70 tables parmi les brasseries de la capitale. Alors que le Paris 16 y reçoit le titre de «bistrot de l'année», Kelly Jolivet, aux fourneaux du Benoit, y est qualifiée de «cheffe de l'année».

Le Paris 16

Entrer dans ce bistrot parisien, c'est faire un saut dans le temps. Des nappes au motif vichy rouge et blanc au carrelage, des banquettes en skaï aux vieilles chaises en bois, en passant par les dessins Art déco d'inspiration sportive et les grands miroirs recouvrant les murs, illuminés par de vieilles appliques, tout a un air délicieusement suranné.

Il faut dire que l'adresse ne date pas d'hier. Ouvert dans les années 1950, le Paris 16 était, jusqu'à peu, une trattoria populaire du très chic arrondissement parisien. Désormais, après un changement initié par les frères Jérôme et Stéphane Dumant, on y vient non seulement pour profiter de l'ambiance chaleureuse du lieu, mais aussi pour déguster des plats traditionnels de la cuisine française. Frédéric Prud'homme, présent depuis un quart de siècle, veille, lui, toujours sur le service.

La salle du restaurant Le Paris 16. | Thetravelbuds

Côté réjouissances de bouche, la cuisine mi-parisienne mi-bourgeoise proposée met en œuvre des recettes qui plaisent à tous les mangeurs. La partition est mitonnée par le chef Kennie Bonaventure, passé par la prestigieuse École de Paris des métiers de la table avant de faire ses armes dans plusieurs gastronomiques, dont le restaurant Chez Georges, tenu par la famille Menut. Voilà comment il résume sa cuisine: «Un bon produit, une cuisson juste, un bon jus maison. Simplicité et efficacité!»

Ici on se sent comme à la maison, mais on est au restaurant. Il s'agit d'une adresse comme on les aime, vivante et sans chichis, où l'on adore trinquer et se régaler. Gilles Pudlowski a vu et mangé juste.

Le chef Kenny Bonaventure prône une cuisine simple et efficace. | Thetravelbuds

Les hors-d'œuvre

Les pissenlits, lard paysan et œuf poché (10 euros)

Les asperges blanches mimosa ou sauce hollandaise (19 euros)

Les petits artichauts et jambon cru (12,50 euros)

Le croque-monsieur brioché à la truffe (15 euros)

L'os à moelle et pain grillé (10 euros)

Les œufs mayonnaise (6 euros)

Les six escargots au beurre d'ail (12 euros)

Les haricots verts et champignons de Paris (8 euros)

Les plats

La tête de veau printanière sauce gribiche (22 euros)

La tête de veau printanière sauce gribiche du Paris 16. | Thetravelbuds

Le steak au poivre (29 euros)

Le tournedos (filet), sauce béarnaise (29 euros)

Le filet, sauce morilles (35 euros)

Le steak tartare (18 euros)

L'onglet vert-pré (20 euros)

L'onglet aux échalotes (22 euros)

La côte de veau aux morilles (30 euros)

La pomme de ris de veau aux morilles (30 euros)

La pomme de ris de veau aux morilles. | Thetravelbuds

Les rognons de veau à la moutarde (22 euros)

Le poisson du jour, selon arrivage

Garnitures: purée, frites, épinards, haricots verts

Au restaurant Le Paris 16, on peut également déguster des noix de Saint-Jacques. | Thetravelbuds

Les desserts

Le comté 24 mois (8 euros)

La tarte et le dessert du jour (8,50 euros)

Au restaurant Le Paris 16, les profiteroles. | Thetravelbuds

La grosse crème caramel (8 euros)

Le fondant au chocolat (9 euros)

Le baba au rhum (9 euros)

L'île flottante aux pralines roses (10 euros)

Le granité vodka citron (14 euros)

Les glaces à la vanille ou au chocolat, les sorbets fraise ou citron (3 euros la boule)

La terrasse du restaurant Le Paris 16, pour profiter des beaux jours. | Thetravelbuds

18, rue des Belles Feuilles, 75116, Paris. Tél.: 01 47 04 56 33. Carte de 35 à 50 euros. Belle sélection de vins. Terrasse ouverte aux beaux jours. Réservation conseillée. Fermé le samedi et le dimanche.

Kelly Jolivet, la cheffe du

restaurant Benoit

Le restaurant Benoit, adresse reconnue pour son côté familial et chaleureux, est l'un des derniers vrais bistrots parisiens. Et cela se sent jusque dans le décor: carrelage, boiseries, banquettes de velours rouge, cuivres, vitres de verre gravé, colonnes en faux marbre, lampadaires au bar, grands miroir aux reproductions d'ambiance beaujolaise.

Ouvert depuis 1912, il a été cédé à Alain Ducasse en avril 2005 par la famille Petit, qui en était le propriétaire depuis trois générations. Aujourd'hui, le lieu est le seul bistrot de la capitale à détenir une étoile au guide Michelin.

La salle du restaurant Benoit nous transporte dans l'univers des bistrotiers parisiens. | Pierre Monetta

Situé à deux pas de l'Hôtel de ville, du Centre Pompidou et de la fameuse tour Saint-Jacques, Benoit invite depuis le début du XXe siècle les amateurs de cuisine traditionnelle française: «Chez toi Benoît, on boit, on festoie en rois», indique d'ailleurs le slogan du lieu.

«Pour une fois je ne vous parlerai pas de cuisine, mais de lieux où l'on mange!», écrivait Alain Ducasse dans son Dictionnaire amoureux de la cuisine, paru en 2003, au chapitre «Bistrots et brasseries». «Il n'y a pas plus bistrot et pas plus parisien que Benoit. J'ai une affection toute particulière pour cette belle maison remplie d'histoires savoureuses et de générosité gourmande. Benoit est un lieu de convivialité, de souvenirs et de plaisir partagé. Il témoigne d'un certain art de vivre et d'une tradition tous deux pleins d'avenir!», y note-t-il.

Les plats historiques

Le soufflé aux écrevisses Léopold de Rothschild garni aux asperges et écrevisses

La poule au pot Henri IV servie entière puis découpée en salle, pour deux personnes

Les huîtres Rockefeller (enrobées d'un beurre d'herbes et gratinées au four)

Le bœuf Wellington, asperges vertes et jus truffé

La charlotte aux poires, sauce au chocolat, vanille et fraise

Les plats de tradition

Le vol-au-vent de sole à la marinière par Auguste Escoffier

La volaille en vessie par Fernand Point

Les fraises Sarah Bernhardt par Auguste Escoffier

À venir: la pêche melba et, à l'automne, le lièvre à la royale par Antonin Carême et le pot de crème au jasmin d'Alain Chapel.

Carte actuelle

Le pâté en croûte, pickles de légumes (28 euros)

Le pâté en croûte, pickles de légumes, du restaurant Benoit. | Pierre Monetta

Le foie gras de canard confit, brioche parisienne toastée (32 euros)

Le saumon fumé mariné, pommes de terre tièdes, crème crue citronnée (24 euros)

Les six ou douze escargots en coquille, beurre d'ail, fines herbes (18 ou 30 euros)

Le dos de cabillaud confit, petits pois, sucs citronnés (30 euros)

Le dos de cabillaud confit, petits pois, sucs citronnés. | Pierre Monetta

Le koulibiac de saumon, beurre blanc (41 euros)

Le boudin aux deux pommes (24 euros)

Le boudin aux deux pommes. | Pierre Monetta

La tête de veau tigre bio en ravigote (34 euros)

Le cassoulet maison, haricots blancs (38 euros)

Le filet de bœuf au sautoir, sauce bordelaise à la moelle, gratin de macaronis (54 euros)

Au restaurant Benoit, le filet de bœuf au sautoir, sauce bordelaise à la moelle, gratin de macaroni. | Pierre Monetta

Le sauté gourmand de ris de veau, crêtes et rognons de coq, foie gras, jus truffé (48 euros)

Au restaurant Benoit, le sauté gourmand de ris de veau, crêtes et rognons de coq, foie gras, jus truffé. | Avec l'aimable autorisation de Patrick Faus pour Gourmets&Co

Les desserts (14 euros):

Le millefeuille classique à la vanille

Le savarin à l'Armagnac, crème fouettée

Le nougat glacé pistache-passion

Les profiteroles Benoit, sauce au chocolat chaud

Le soufflé glacé aux agrumes

Le flan parisien

Kelly Jolivet

Au bistrot Benoit officie en cuisine Kelly Jolivet, Savoyarde de 29 ans qui a fait toute sa carrière au sein du groupe Ducasse. Elle a pris la succession de Fabienne Eymard en 2022. Son registre: celui de la générosité à l'ancienne dans les assiettes et des mets revisités avec doigté.

Kelly Jolivet, cheffe du restaurant Benoit, revisite les plats traditionnels avec doigté. | Thirty Dirty Fingers

20, rue Saint-Martin, 75004, Paris. Tél.: 01 42 72 25 76. Carte de 45 à 110 euros. Menus au déjeuner à 32 ou 42 euros. Capacité de 76 couverts et salon particulier de 20 places. Réservation indispensable. Pas de fermeture.