Pourquoi les félins aiment-ils tant l'herbe à chat?

Les images d'enfants sous des jets d'eau n'ont rien à faire dans les sujets canicule des JT

Avec le réchauffement climatique, les épisodes de forte chaleur se font plus nombreux et réguliers. Ils sont désastreux, pour l'environnement et la santé. Il serait temps que les chaînes télé s'en rendent compte.

Jean-Marc Proust — 15 juin 2022 — Temps de lecture : 4 min