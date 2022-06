Samantha Cristoforetti, l'astronaute qui invite l'humanité à bord de l'ISS sur TikTok

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Sûrement parce que l'on sait que la plupart d'entre nous n'y poserons jamais les pieds, la Station spatiale internationale (ISS) est une source de fascination inépuisable. Grâce au développement des réseaux sociaux, des astronautes permettent néanmoins à l'humanité restée sur Terre de se faire une idée de l'expérience, selon la BBC. C'est le cas de Samantha Cristoforetti, la première personne à avoir réalisé des vidéos TikTok à bord de l'ISS.

Le premier voyage de l'astronaute italienne à bord de la station a eu lieu en 2014 et a duré 199 jours. Elle détenait alors le record du plus long voyage ininterrompu dans l'espace, avant d'être battue en 2017 par Peggy Whiston puis par Christina Koch en 2019. Membre de l'Agence spatiale européenne, Samantha Cristoforetti est retournée sur l'ISS en avril 2022. L'une de ses vidéos TikTok en hommage à Douglas Adams (célèbre auteur de science-fiction) a atteint plus de 17 millions de vues.

La vidéo en question montre la manière dont une serviette de bain mouillée agit en apesanteur tandis que l'astronaute cite une célèbre réplique de l'œuvre de l'écrivain.

Des conseils pour les aspirants astronautes

La mission actuelle à laquelle prend part Samantha Cristoforetti est appelée Minerva, en référence à la déesse romaine de l'intelligence et des arts. L'équipe est composée de quatre astronautes qui se sont rendus sur l'ISS à bord de la capsule Crew Dragon développée par SpaceX. Ses journées consistent à effectuer de la maintenance sur la station tout en menant des recherches scientifiques, dont l'une vise à comprendre comment fonctionnent les cellules ovariennes dans un environnement de microgravité.

Samantha Cristoforetti pense que de plus en plus de monde voyagera dans l'espace dans un futur proche. Elle donne donc des conseils pour les astronautes en puissance, même si elle considère «qu'il faut énormément de chance pour devenir astronaute» et que tous les astronautes «sont incroyablement reconnaissants et conscients de ce privilège».

Pour les aspirants encore plus jeunes, elle a mis en place un challenge sportif dans l'espace qui pourra être suivi depuis la Terre. L'activité physique sur l'ISS est cruciale: passer une longue période en orbite peut dégrader la santé, notamment en provoquant des pertes osseuses.