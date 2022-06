Des membres du Patriot Front arrêtés avant de déclencher des émeutes lors d'une Pride

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Des équipements anti-émeute, une grenade fumigène, des protège-tibias et des boucliers… C'est l'équipement qu'a trouvé la police de Coeur d'Alene dans un camion de déménagement loué par le Patriot Front, après avoir arrêté trente-et-un membres du groupe de suprémacistes blancs.

Stationnés non loin du parc où se déroulait la Marche des fiertés LGBT+ de la ville, organisée par la North Idaho Pride Alliance, ils prévoyaient vraisemblablement de perturber la manifestation, mais aussi de s'attaquer à plusieurs zones du centre-ville, comme le suggèrent des documents recueillis par les autorités.

La terreur d'extrême droite

Les membres du groupuscule, coutumier des actions violentes et des manifestations haineuses, ont été inculpés pour conspiration en vue d'une émeute, comme l'a précisé Lee White, le chef de la police de Coeur d'Alene. Parmi eux, un seul est originaire de l'État de l'Idaho, et les autres viennent d'au moins dix autres États, dont Washington, l'Oregon, le Texas, l'Utah, le Colorado, le Dakota du Sud, l'Illinois, le Wyoming, la Virginie et l'Arkansas.

C'est un habitant de Coeur d'Alene qui a signalé leur rassemblement à la police, en voyant sur le parking d'un hôtel un groupe d'hommes vêtus de l'uniforme habituel du Patriot Front (pantalons et casquette khakis, hauts bleu marine et cagoules blanches), assurant que «l'on aurait dit qu'une petite armée était en train de charger le véhicule».

Le groupe néo-fasciste s'est formé en 2017, après le rassemblement meurtrier Unite the Right qui avait eu lieu à Charlottesville, en Virginie, et à la suite d'une scission avec le groupe néo-nazi Vanguard America. Il milite pour la formation d'un ethno-État blanc aux États-Unis.

Le FBI a annoncé qu'il assisterait la police locale pour les suites de l'enquête.