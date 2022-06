Les jeux vidéo, tant de souvenirs impérissables

Temps de lecture: 3 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Avez-vous de bons souvenirs avec les jeux vidéo?»

La réponse de Matthieu Geffroy:

Tellement de bons souvenirs que c'est compliqué de les référencer. Petite liste non exhaustive:

Sur Atari, les jeux Ikari Warriors, Conquest, Buggy Boy furent mes premiers pas dans le monde du jeu vidéo. Partager des parties avec des copains ou mon papa, ça faisait partie des meilleurs moments de mon enfance.

Caesar II et Caesar 3 furent les jeux de mon adolescence: des soirées entières à y jouer pendant que le reste de la famille regardait la télé; c'était ma marque d'indépendance vis-à-vis de ma famille et surtout ma rébellion contre la société (à l'époque, jouer aux jeux vidéo était très mal vu).

Final Fantasy VII (FFVII), premiers pas dans l'univers des RPG, première fois que je suis resté scotché par une histoire de jeu vidéo, premières larmes aussi. Le plaisir de partager ces moments avec mes petites sœurs qui pouvaient me regarder jouer des heures durant. Et puis première fois que je me suis senti vide après avoir terminé un jeu vidéo, un sentiment de: «Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant?» Sentiment répété avec FFX.

Rome Total War: mes premiers pas de moddeur, l'envie d'apprendre par moi-même, de réaliser un projet (aussi petit soit-il) et le plaisir de voir mes efforts récompensés lorsque j'ai pu jouer à mon mod.

Dragon Age: le premier RPG occidental qui m'a marqué. Je suis globalement plus attiré par la mise en scène d'une histoire, et les JRPG et le Final Fantasy en particulier avaient été les seuls à me donner ce frisson. La mise en scène spectaculaire de Dragon Age m'a permis de découvrir les jeux BioWare et j'en suis ravi.

XCom 2: un gameplay en apparence simple mais d'une richesse extraordinaire, et l'envie de rejouer pour rencontrer de nouveaux personnages, de leur inventer une histoire. Mais surtout le plaisir de réussir à finir le jeu en mode Ironman en ayant galéré comme… bah... comme un galérien.

Émotions et partage

Le jeu vidéo, c'est tellement d'émotions différentes. Il y a le plaisir de suivre une belle histoire, de suivre des personnages pendant des dizaines d'heures sur les RPG. Ou alors le plaisir de décortiquer les mécaniques des jeux Paradox. Le plaisir de se dépasser aussi, de dépasser la frustration du «game over», de ne pas abandonner, de ne pas succomber à la facilité et de finalement vaincre: c'est un sentiment que je n'ai retrouvé qu'au sport.

Et puis aussi, le plaisir de partager. Sans jamais avoir joué à un MMO, ni même en ligne, j'ai toujours trouvé ridicules les gens qui pensaient que le jeu vidéo est une activité solitaire. J'ai partagé tellement de moments dans la cour de récré à discuter des secrets de FFVII, ou avec des potes à jouer à Tekken puis à Mario Kart, ou avec mon papa à jouer à Conquest puis Age of Empires (jamais l'un contre l'autre, mais toujours juste à parler du jeu) en essayant de partager des stratégies, des situations. Enfin, le plaisir de faire découvrir des chefs-d'œuvre à mes petites sœurs, qui continuent à m'en parler vingt ans plus tard.

Il n'y a pas dans ma vie d'activité qui m'ait plus apporté en matière de culture générale, d'émotions, de partage et de dépassement de moi-même que les jeux vidéo!