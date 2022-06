À 100 ans, une Italienne a obtenu le renouvellement de son permis de conduire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé publiées en 2020, l'Italie est le septième pays avec l'espérance de vie la plus élevée. Et si nos voisins transalpins se plaçaient derrière la France en matière de population centenaire en 2016, de plus en plus d'Italiens semblent atteindre cet âge. Selon les chiffres communiqués début mai par l'institut italien de statistique, l'Italie compte aujourd'hui 20.456 centenaires, contre 14.456 en 2019, rapporte le Guardian.

Et parmi ces centenaires, certains conduisent encore. C'est le cas de Candida Uderzo, une femme de 100 ans originaire de Vicence, au nord de l'Italie. Si elle a fait parler d'elle dans les journaux italiens, c'est parce qu'elle a récemment obtenu le renouvellement de son permis de conduire.

Pour ce faire, rien de plus simple: un rapide examen ophtalmologique dans une école de conduite pour s'assurer de son aptitude à utiliser une voiture. La conductrice a par ailleurs confié au Corriere della Sera que sa vision était si bonne qu'elle n'a même pas besoin de lunettes pour lire son journal.

«Ce renouvellement me rend heureuse et me fera aussi me sentir un peu plus libre», a-t-elle expliqué au quotidien italien. «J'ai de la chance, j'ai 100 ans et être en si bonne santé est une surprise pour moi aussi. Je ne prends jamais de médicaments, juste un somnifère de temps en temps.»

«Profiter le plus possible»

Le Guardian précise qu'en Italie, les permis des plus de 80 ans doivent être renouvelés tous les deux ans, justificatif médical à l'appui –ce qui n'est pas le cas dans l'Hexagone. Si le nombre de centenaires qui conduisent encore dans le pays de Dante n'est pas connu, le cas de Candida Uderzo ne semble pas isolé.

Pour bon nombre de personnes âgées, le renouvellement du permis est en effet un bon moyen de garder un peu d'indépendance. Le Guardian rapporte par exemple l'histoire d'un homme originaire de Sicile, qui avait fait les gros titre de la presse locale après s'être offert une nouvelle voiture pour fêter ses 100 ans, ainsi que le renouvellement de son permis.

Dans l'entretien qu'elle a accordé au Corriere della Sera, Candida Uderzo a par ailleurs confié que son seul regret était d'avoir perdu son mari encore jeune. «Mais j'ai décidé que rester en vie signifiait en profiter le plus possible, affirme-t-elle. J'ai commencé à faire de longues promenades avec des amis, cela m'a aidée à faire face au chagrin. Après avoir pris ma retraite, j'ai rejoint un groupe de marche et je n'ai pas manqué une sortie depuis. Tous les dimanches, à 6 heures du matin, je suis prête à partir.»