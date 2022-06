Adieu chiens, chats, lapins: à New York, les animaleries n'en vendront plus

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huffington Post

La gouverneure démocrate de l'État de New York Kathy Hochul s'apprête à signer un arrêté qui interdira aux animaleries de vendre des chiens, des chats et des lapins, explique le Huffington Post américain. Cette décision est destinée à éviter que ces boutiques ne s'approvisionnent dans des «usines à animaux», lieux dits d'élevage où l'on favorise la reproduction afin de produire en nombre.

Cette législation existe déjà dans plusieurs États américains, comme en Californie, où elle est en place depuis 2019. Ceci permettra d'éviter un élevage de masse à des fins capitalistes, les animaux qui grandissent dans de tels dispositifs n'étant absolument pas heureux et pouvant conserver des séquelles jusqu'à la fin de leur vie.

Les autorités encouragent les animaleries à travailler avec les refuges et les ligues de sauvetage des animaux, et à utiliser leurs espaces de vente pour promouvoir les chiens, chats et lapins à adopter. Les éleveurs, eux, continuent d'avoir le droit de vendre leurs animaux de compagnie à des civils, à condition que cela soit fait directement et que cela ne passe pas pas un tiers.

Un grand nombre d'animaleries

Certains organismes ont exprimé leur désaccord avec cette décision. C'est le cas de l'American Kennel Club, la plus importante fédération canine du pays, qui part régulièrement en croisade contre l'interdiction de la vente de chiens par les animaleries, qualifiée de «décision anti-éleveurs» qui fera également «du mal aux clients». Et surtout du mal au portefeuille de ceux qui considèrent les animaux comme des marchandises.

L'État de New York fait partie de ceux où la concentration d'animaleries est la plus élevée, d'après l'ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), qui lutte contre les actes de cruauté infligés aux animaux. Le fait que cet État rejoigne la Californie, mais aussi le Maryland, le Maine, l'Illinois et l'État de Washington devrait donc avoir des conséquences importantes sur les flux d'animaux de compagnie.