Être grand, c'est aussi s'exposer à de multiples maladies

Voir au-dessus des foules, attraper des objets en hauteur, marquer des paniers... être grand est souvent associé à des caractéristiques plutôt enviables. Pas pour cette nouvelle étude scientifique publiée dans la revue PLOS Genetics, qui va sûrement refroidir vos envies de grappiller quelques centimètres en plus.

Une équipe internationale de scientifiques a analysé la présence de plus d'un millier de maladies chez 280.000 adultes américains de différentes tailles, dans ce qui est aujourd'hui considéré comme la plus importante étude du genre. Leur objectif? Observer si les personnes grandes -mesurant ici 1 mètre 80 ou plus- étaient davantage sujettes à développer certains de ces problèmes de santé, comparé aux personnes de plus petite taille. Et ici, on ne parle pas seulement de problèmes de dos.

Les résultats montrent en effet qu'être grand serait associé à un risque accru de développer plus de 100 maladies, rapporte le média Science Alert. Parmi elles, on trouvent des ulcères du pied, des battements cardiaques irréguliers, des infections cutanées et osseuses, des varices, ou encore des lésions des nerfs périphériques et des lésions nerveuses. Pas si sympa que ça d'être grand, finalement.

Malgré tout, cette dernière recherche, ainsi que des études antérieures, ont aussi montré que les personnes grandes s'en sortaient un petit peu mieux face à d'autres problèmes de santé. Certaines maladies du foie, d’hypertension artérielle et les AVC (Accident Vasculaire Cérébral) en font notamment partie, ajoute le média scientifique.

À l'avenir, les chercheurs souhaitent déterminer avec précision comment la taille peut à ce point influencer les fonctionnalités de notre corps pour pouvoir, un jour, imaginer des solutions ciblées. Des remèdes spécialement pour personnes de grandes tailles.