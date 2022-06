En Californie, les abeilles sont désormais des poissons

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

Une cour d'appel de Californie, sur la côte ouest des États-Unis, a officialisé une bien étrange décision cette semaine: elle a légalement classé differentes espèces d'abeilles et de bourdons comme étant des poissons. Oui, vous ne rêvez pas, des poissons.

Pas besoin de vous replongez dans vos vieux cours de biologie. Les abeilles n'ont quasiment rien en commun avec ces animaux aquatiques, et, en toute logique, elles ne devraient en aucun cas être classées dans une même catégorie d'espèces. Pourtant, cette décision est une vraie bonne nouvelle pour ces petits insectes. On vous explique.

Dans cet État américain, les lois de protection des espèces menacées d'extinction (California Endangered Species Act, CESA) n'incluent en fait pas les abeilles, qui sont pourtant bel et bien menacées, explique le média Futurism. Les insectes en général sont même complètement absents des textes, contrairement aux oiseaux, reptiles, plantes, mammifères et aux poissons. Comment dès lors faire rentrer les abeilles dans cette liste? En les faisant passer pour des poissons.

Trouver la faille

La Xerces Society, une ONG environnementale, a trouvé cette idée astucieuse. Elle a remarqué que la loi de protection des espèces de l'État définissait le «poisson» comme tout «poisson sauvage, mollusque, crustacé etc.», tout en incluant également les «invertébrés». Un point qui n'a pas échappé aux défenseurs des abeilles.

Les abeilles sont en effet des invertébrés et peuvent donc logiquement rentrer dans la catégorie des poissons, comme elle est ici définie. Après plusieurs va et vient au tribunal avec cet argument béton en poche, l'ONG a finalement vu la cour d'appel valider et officialiser cette drôle d'interprétation. Une sacrée bonne nouvelle pour les abeilles, qui devraient donc bénéficier de plusieurs lois de protection pour éviter leur déclin.