Des drones équipés de taser pourraient un jour surveiller les écoles américaines

Les États-Unis sont depuis longtemps maintenant frappés par un véritable fléau: les tueries de masse. Celle du 24 mai dernier, dans l'école d'Uvalde, où 19 enfants et deux enseignantes ont été tués par un jeune de 18 ans, en est un énième exemple. Tandis que les politiques tardent à faire des choix forts pour enrayer ce dramatique phénomène, les entreprises de sécurité sont, quant à elles, à l'affut. Et elles ne manquent pas d'idées.

Axon, le leader mondial des technologies de sécurité publique connectées, vient par exemple dévoiler sa nouvelle invention: elle a conçu un drone équipé d'un taser, qui serait capable de neutraliser un tireur actif en 60 secondes. Un drone destiné à être intégré dans les écoles américaines, dans le cadre d'un «plan à long terme pour arrêter les tirs de masse», a déclaré la société.

Today, we are announcing Axon’s development of a non-lethal, remotely-operated TASER drone system as part of a long-term plan to stop mass shootings.



We invite you to join @AxonRick for a Reddit AMA r/IAmA to discuss this effort on Friday at 1pm ET.https://t.co/PzN1KFUo4K