J-10 avant les élections législatives: la majorité présidentielle en danger?

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron semblait vouloir rester discret au début de son nouveau quinquennat, mais c'était sans compter sur les derniers scandales en date: l'hôpital public est au bord du gouffre, l'inflation grimpe à 5,2% et le monde entier a assisté au fiasco du Stade de France. Dix jours avant le premier tour des élections législatives, un sondage IFOP donne 275 à 370 sièges pour Ensembles –la coalition de partis derrière la majorité présidentielle– et 170 à 205 sièges pour la Nupes. La coalition de gauche semble bien avoir infusé les esprits, et les thèmes de préoccupation des Français lui sont plutôt favorables.

Emmanuel Macron va-t-il être privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale? L'accord à gauche est-il un coup de maître de Jean-Luc Mélenchon ou va-t-il voler en éclat après les élections législatives? La majorité actuelle doit-elle s'inquiéter? Faut-il remettre en question les pouvoirs du président dans la Ve République?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités David Revault d'Allonnes, rédacteur en chef politique au Journal du dimanche, Pascal Jalabert, éditorialiste politique, et Julie Marie-Leconte, journaliste politique à France Info, dans «Politique», l'émission de France 24 en partenariat avec Slate.