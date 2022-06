Que fait la reine Elizabeth II depuis soixante-dix ans?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

La tradition veut que la reine célèbre deux anniversaires chaque année: un premier le jour de sa naissance et un second qui a généralement lieu le deuxième samedi de juin. Cette idée vient de son arrière grand-père Edward VII qui, étant né en novembre, voulait être sûr d'avoir beau temps pour les célébrations officielles.

L'année 2022 est un peu particulière cependant: quatre jours de festivités sont au programme du 2 au 5 juin, pour célébrer les soixante-dix ans de règne de la reine Elizabeth II, soit son jubilé de platine. Pour l'occasion, la BBC est revenue sur le rôle de cette figure, à la tête de la Couronne britannique depuis 1952.

À la mort d'un monarque, son héritier devient immédiatement roi ou reine. Néanmoins, le couronnement officiel a lieu après une période de deuil. Celui d'Elizabeth II s'est tenu le 2 juin 1953 et a été le premier diffusé en direct à la télévision, réunissant devant leurs postes plus de 20 millions de spectateurs.

Des pouvoirs symboliques

La reine est un monarque constitutionnel. Cela signifie qu'elle est à la tête de l'État, mais que ses pouvoirs sont symboliques et qu'elle reste politiquement neutre. Chaque jour, elle reçoit des dépêches du gouvernement dans la fameuse boîte en cuir rouge prévue à cet effet. On y trouve des documents qui nécessitent sa signature et des briefings pour des réunions ou des événements importants.

Sous le règne d'Elizabeth II, quatorze Premiers ministres différents se sont succédés. Ces derniers la rencontrent chaque semaine, traditionnellement le mercredi, à Buckingham Palace, pour discuter des affaires courantes du pays. Ces réunions sont privées: personne d'autre n'y assiste et aucune trace écrite officielle n'en est gardée.

La reine a aussi quelques fonctions parlementaires. Ainsi, le chef du parti qui remporte les élections générales est systématiquement invité à la suite de ces dernières au palais, pour former le nouveau gouvernement. Avant ces élections, la reine est la personne qui dissout officiellement le gouvernement précédent. C'est également elle qui ouvre l'année parlementaire par un discours prononcé depuis le trône de la Chambre des lords, appelé «Discours du trône». Enfin, Elizabeth II doit approuver chaque nouvelle loi, ce qui est éminemment symbolique puisqu'aucune n'a été refusée par la Couronne depuis 1708.

En dehors de ces fonctions, la reine s'entretient régulièrement avec le Premier ministre et les membres du Conseil privé. Elle accueille les chefs d'État étrangers et les ambassadeurs. Elizabeth II est aussi présidente, ou «patronne royale», de plus de 600 organisations caritatives, associations militaires, organismes professionnels et organisations de service public.