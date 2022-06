Ornikar, une assurance auto sur mesure pour les jeunes conducteurs

En 2021, 651 479 Permis B et B1 ont été délivrés en France, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. De nombreux conducteurs en herbe s’élancent donc chaque année sur les routes et doivent, pour conduire leur véhicule en toute sécurité, souscrire une assurance auto.

Si des offres sont destinées spécialement aux jeunes conducteurs c’est avant tout pour leur permettre de conduire sans risque et surtout de bénéficier de services adaptés en cas d’accident. C’est pourquoi, en plus de son activité d’auto-école en ligne, Ornikar propose une assurance jeune conducteur, accessible, sur-mesure et complète.

C’est quoi être un jeune conducteur?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne faut pas forcément avoir moins de 26 ans ou 30 ans pour être considéré comme un jeune conducteur. On peut en effet avoir 20 ans, 40 ans ou 50 ans passés et bien rentrer dans cette catégorie.

Ce qui compte c’est le nombre d’années d’expérience accumulées derrière le volant. Ainsi, une personne est considérée jeune conducteur lorsqu’elle a obtenu son permis il y a moins de 2 ou 3 ans. Et ce, quel que soit son âge.

D’autres cas de figure plus particuliers entrent dans cette catégorie, comme le fait d’avoir obtenu son permis de conduire une nouvelle fois, après une annulation de permis. Les conducteurs n’ayant pas pris le volant depuis de nombreuses années, ceux qui n’ont jamais eu de véhicule assuré à leur nom ou qui ne conduisaient qu’une voiture de fonction peuvent aussi être considérés comme des jeunes conducteurs.

Pourquoi souscrire une offre adaptée aux jeunes conducteurs?

Les assurances auto destinées aux jeunes conducteurs prévoient une surprime. S’il s’agit d’un coût supplémentaire pour l’assuré qui s’explique par sa courte expérience, c’est surtout une incitation à la prudence.

De plus, le montant de ce surcoût varie en fonction du mode d’apprentissage de la conduite. Un jeune conducteur ayant suivi un enseignement en conduite accompagnée paiera moins cher qu’un autre ayant pris des heures de conduite standard.

Enfin, cette surprime diminue significativement avec les années de conduite jusqu’à disparaître au bout de trois ans de conduite sans accident responsable.

Une offre accessible et des services sur-mesure

Ornikar propose des tarifs particulièrement attractifs, même si elle applique également une surprime sur son offre jeune conducteur. Ainsi son assurance auto spécialement conçue pour les conducteurs en herbe est disponible à partir de 12 euros par mois.

Dans son offre assurance la compagnie intègre aussi des garanties exclusives pour les jeunes conducteurs. Les services d’accompagnement sont très précieux pour ces assurés peu expérimentés. En cas d’inquiétude ou de problème sur leur voiture, les assurés bénéficient de la garantie Orni-Mécano. Ce service exceptionnel leur permet d’obtenir un diagnostic gratuit de leur véhicule en visio de la part d’un expert en mécanique.

En cas d’accident, Ornikar ne se contente pas d’apporter une garantie matérielle à ses assurés. La compagnie d’assurance propose aussi un suivi spécifique qui vise à accompagner le jeune conducteur en cas de traumatisme ou de perte de confiance notamment. Ce service post-accident prévoit un entretien avec un psychologue-clinicien.

Et si l’assuré appréhende de conduire seul, soit parce qu’il vient d’obtenir son permis, soit parce qu’il n’a pas conduit depuis quelques années, Ornikar lui propose deux heures de conduite avec un de ses enseignants d’auto-école.

Enfin, le service client Ornikar est joignable en ligne, sur un chat, ou par téléphone pour répondre à toutes vos questions concernant votre contrat.

