Des TikTokers promeuvent des antidiabétiques pour perdre du poids et créent une pénurie en Australie

Si vous passez du temps à scroller sur TikTok, peut-être êtes-vous récemment tombé sur les hashtags #ozempicjourney ou encore #ozempicaustralia. Ces derniers font référence au médicament Ozempic, un sémaglutide utilisé contre le diabète de type 2. Si l'on pourrait croire que sa médiatisation sur le réseau social est une façon de faire de la prévention au sujet de la maladie, c'est loin d'être le cas: des internautes australiens vantent en fait l'efficacité de ce traitement pour la perte de poids, rapporte le Guardian.

Le médicament est devenu tellement populaire que le pays fait face depuis plusieurs semaines à une pénurie d'Ozempic, au grand dam des malades. Les professionnels de santé sont donc aujourd'hui appelés à prescrire le traitement uniquement aux personnes diabétiques.

«L'augmentation de la demande est due à de nombreuses prescriptions pour la prise en charge de l'obésité, pour lesquelles l'Ozempic n'est pas indiqué», peut-on lire dans un communiqué de la Therapeutic Goods Administration publié le 17 mai. «La pénurie affecte de manière significative les personnes utilisant Ozempic pour le diabète de type 2.»

Le président de l'Ordre des pharmaciens d'Australie (The Pharmacy Guild of Australia), Anthony Tassone, a confirmé que le stock d'Ozempic pourrait rester particulièrement bas pendant plusieurs semaines. «Je n'ai malheureusement pas vu ce médicament dans le réfrigérateur de ma pharmacie depuis un certain temps, et selon les avis de pénurie, le nouveau stock pourrait ne pas être prévu avant la mi-juin», indique-t-il au journal britannique.

Effets secondaires

«Les pénuries de médicaments ne sont malheureusement pas une nouveauté, observe Anthony Tassone. Nous les vivons depuis des années. Mais dans ce cas particulier, en ce qui concerne le diabète, c'est préoccupant. Nous voulons travailler main dans la main avec nos patients et les médecins généralistes pour garantir l'accès au traitement.»

En plus d'affecter les diabétiques, les médecins préviennent que la prise de ce médicament pour la perte de poids n'est pas anodine. Karen Price, présidente du Royal Australian College of General Practitioners, l'organisme professionnel des médecins généralistes, explique par exemple que certains effets indésirables peuvent survenir, comme des vomissements. Le médicament n'est pas non plus conseillé pour les femmes enceintes ou allaitantes.

Sur TikTok, certains internautes n'ont pas hésité à exprimer leur colère sous les vidéos vantant les mérites du produit. «Mon chéri voulait récupérer des doses du médicament aujourd'hui parce qu'il est diabétique mais le pharmacien nous a dit qu'il était en rupture de stock 😡», commente une utilisatrice.