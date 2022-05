L'Australie déclare la guerre aux cigarettes électroniques

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Depuis quelques années, la cigarette électronique connaît un essor spectaculaire dans l'Hexagone. Selon les chiffres de Santé publique France publiés en 2019, elle aurait d'ailleurs aidé pas moins de 700.000 fumeurs à arrêter le tabac. Malheureusement, les preuves d'innocuité manquent encore et le sevrage tabagique ne semble plus être la seule raison pour laquelle ces e-cigarettes sont utilisées.

Aujourd'hui, si la vape inquiète, c'est notamment parce que de nouvelles cigarettes électroniques jetables colorées et aux goûts sucrés semblent séduire les très jeunes. Mais la France est loin d'être le seul pays témoin de ce phénomène. En Australie, ces vapoteuses jetables sont omniprésentes. Selon Vice, c'est bien la preuve «que la guerre du gouvernement australien contre le vapotage ne fonctionne pas».



Cette «guerre» a débuté le 3 septembre 2021, jour où le gouvernement australien a décidé de faire passer une loi rendant l'achat de produits de vapotage contenant de la nicotine illégal en dehors d'une prescription médicale. Pourtant, les cigarettes électroniques sont en vente dans toutes les épiceries du pays, et on les retrouve «entre les mains des employés de bureau, des commerçants et des écoliers». Pour Vice, leur popularité est loin d'être étonnante: elle est notamment due à l'augmentation des prix des paquets de cigarettes.

Des lois contre-productives?

Il y a près de deux semaines, le gouvernement australien se félicitait d'avoir saisi plus d'un million de dollars (soit environ 670.000 euros) de vapoteuses illégales, promettant dans le même temps une «tolérance zéro» et des dizaines de milliers de dollars d'amende pour les revendeurs de cigarettes électroniques aux mineurs.

Quelques jours auparavant, l'Australian Council on Smoking and Health («Conseil australien sur le tabagisme et la santé») avait par ailleurs appelé à ce que la vente et la promotion des cigarettes électroniques soient totalement interdites, notamment face à ce qu'il considère comme une hausse des problèmes de santé due au vapotage.

Néanmoins, pour Vice, la solution ne résiderait pas dans l'interdiction de substances illicites mais dans la légalisation encadrée. Le média rappelle le cas des États-Unis qui, en janvier 2020, avaient également décidé d'interdire la vente de vapoteuses aux goûts attrayants, en vain: le marché se porte particulièrement bien.