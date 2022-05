Une ancienne cité maya émerge d'un site en chantier

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est un site archéologique millénaire étonnamment bien conservé qui a été découvert au Mexique, à l'endroit où devrait être édifié un nouveau parc industriel, près de Mérida, sur la péninsule du Yucatán.

Sur le site de construction, des archéologues ont repéré les ruines d'une ancienne cité maya, que le style architectural puuc permettent de dater: la cité, avec ses pyramides, ses palais et ses places, aurait probablement été occupée entre l'an 600 et 900 après J.-C., présentant des éléments typiques de la période classique tardive et du classique terminal.

«Nous pensons que plus de 4.000 personnes vivaient dans les environs», estime Carlos Peraza, l'un des archéologues ayant dirigé les fouilles de la ville dès 2018, et qui souligne que des gens issus de différentes classes sociales (prêtres, scribes, gens du peuple…) devaient habiter dans ces palais et les petits bâtiments adjacents.

Un patrimoine préservé

Sur le site, appelé Xiol, où les recherches se poursuivent aujourd'hui, les chercheurs ont retrouvé différents outils, des pots et des vases d'époque, et ont également identifié diverses offrandes qui accompagnaient les dépouilles des défunts, dans ce qui s'apparente à un cimetière.

Des restes de vie marine, découverts sur le site, laissent penser que le régime alimentaire des habitants était basé sur la pêche, effectuée le long de la côte.

La construction du parc industriel sera poursuivie, mais les vestiges archéologiques devraient être préservés, notamment grâce au soutien financier de l'État du Yucatán. «Avec le temps, l'étalement urbain [dans la région] a augmenté et de nombreux vestiges archéologiques ont été détruits… Mais même nous, archéologues, sommes surpris, car nous ne nous attendions pas à trouver un site aussi bien préservé», s'est étonné Carlos Peraza.