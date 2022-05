La France pourrait-elle utiliser son arme nucléaire pour défendre la Finlande?

Temps de lecture: 5 min

Les médias russes n'ont pas fini de g loser sur la distance qui sépare les capitales européennes d'un tir de missile Sarmat. Et l'éventuelle adhésion de la Finlande à l'OTAN, à laquelle s'oppose toujours la Turquie, pourrait ajouter Helsinki à la liste. Car en cas d'adhésion finlandaise à l'Alliance atlantique, l'OTAN partagerait quelque 1.340 km de frontière commune avec la Russie, faisant monter d'un cran la tension avec Moscou, qui a mis en garde contre d'éventuels déploiements militaires en Finlande et en Suède, pays également candidat. Cette frontière, tout comme celle qui sépare Kaliningrad, enclave russe, de la Pologne et la Lituanie, opposerait frontalement l'alliance nucléaire qu'est l'OTAN à la puissance nucléaire russe.

L'adhésion de la Finlande à l'Alliance atlantique étendrait le parapluie nucléaire américain à un pays pour qui la promesse d'aide de ses alliés en cas d'agression russe repose aujourd'hui, techniquement, sur sa seule appartenance à l'Union européenne (UE). Et il en sera ainsi jusqu'à son adhésion officielle à l'OTAN –si elle advient.

Durant cette période transitoire sensible, la solidarité européenne pourrait s'exprimer par une clause figurant dans les traités européens. À l'instar de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui prévoit la défense mutuelle entre les pays de l'Alliance en cas d'attaque armée d'un de ses membres, l'article 42.7 inséré dans le traité de Lisbonne de 2009 stipule que les États membres de l'UE «se doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir», en cas d'agression armée d'un des leurs.

Le 8 mars dernier, Suédois et Finlandais n'ont pas manqué de rappeler à leurs partenaires cette obligation mutuelle, dans une lettre envoyée peu avant la rencontre des Vingt-Sept à Versailles les 10 et 11 mars . L'attente de la Finlande vis-à-vis d'une défense européenne commune a toujours été grande, du fait de sa frontière avec la Russie et de son choix, jusque-là, de ne pas rejoindre l'OTAN. L'interprétation de l'article 42.7, déclenché une seule fois lors des attentats de 2015 en France, reste néanmoins ouverte.

À l'époque des attaques terroristes sur le sol français, quand le président François Hollande y avait eu recours , les ministres européens des Affaires étrangères s'étaient réunis et l'assistance de plusieurs pays avait été convenue non pas dans le cadre d'une décision commune entre les Vingt-Sept, mais par des engagements nationaux de plusieurs États membres vis-à-vis de Paris. L'Allemagne, notamment, avait envoyé des soldats au Mali pour épauler la France dans sa lutte contre le terrorisme. Chaque pays européen avait été libre de choisir les moyens à déployer –des moyens nationaux, en l'absence d'armée européenne.

Au lendemain des candidatures officielles de la Finlande et la Suède à l'OTAN, la France, première puissance militaire de l'UE et seule puissance nucléaire depuis le départ du Royaume-Uni, a affirmé qu'elle se tiendrait aux côtés des deux pays en cas d'agression, et qu'elle restait engagée au titre de l'article 42.7. Quelle pourrait être son assistance en cas d'attaque? La dissuasion nucléaire française couvre-t-elle ces pays?

Une dimension européenne accentuée avec le temps

Membre de l'OTAN, la France ne participe pas au groupe des plans nucléaires, qui est l'organe de planification nucléaire de l'Alliance atlantique. Ses armes nucléaires n'en font pas partie. Face à la tutelle des Américains, qui ont installé des armes nucléaires tactiques sur le sol européen, hébergées par la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Turquie –il y en aurait cent –, Paris a toujours tenu «le discours de l'arsenal nucléaire comme garant de l'indépendance stratégique du pays», rappelle un analyste.

Néanmoins, la déclaration d'Ottawa de l'OTAN, signée en 1974, «reconnaît la contribution des forces françaises et britanniques à la dissuasion de l'Alliance». Et ces dernières années, fait remarquer une autre experte, «les discours prennent soin de marquer que la France participe à la définition de la politique nucléaire de l'OTAN». La France est partenaire, tout en cultivant son indépendance et en affirmant sa souveraineté. Sa dissuasion est défensive et l'arme nucléaire une option extrême de légitime défense, à la différence de la doctrine américaine dont la riposte graduée prévoit une montée en puissance à partir de missiles tactiques comme ultime avertissement avant une réaction extrême.

En 2020, Emmanuel Macron est allé encore plus loin dans l'élaboration d'une dissuasion nucléaire française de dimension européenne.

Au cœur de la dissuasion française, on trouve l'atteinte à ses intérêts vitaux, notion délibérément vague pour maintenir l'adversaire dans l'ambiguïté. Chaque président en donne des éléments d'appréciation lors d'un discours qui vient remplacer celui du précédent. Or, au fil des ans, Paris a donné une dimension européenne à sa dissuasion. Jacques Chirac évoqua ainsi en 2006, dans la «perception» des intérêts vitaux du pays, «l'interdépendance croissante des pays européens». Au moment de la reprise des essais nucléaires en 1995, il avait même évoqué l'idée d'une «dissuasion concertée» avec ses partenaires européens. Nicolas Sarkozy poursuivra en proposant à ces derniers un dialogue sur le rôle de la dissuasion.

Même si des échanges très discrets ont pu avoir lieu entre Français et Allemands dès l'époque du président Helmut Kohl (1982-1998), les partenaires de la France sont toujours restés circonspects. Les opinions publiques n'en veulent pas et les Allemands sont frileux, du fait de leur passé. D'autant qu'en matière de défense européenne, la France est toujours soupçonnée de vouloir installer sa domination. Et à partir de 2009, la coalition au pouvoir en Allemagne placera le désarmement nucléaire au cœur de sa politique étrangère.

Mais en 2020, dans son discours à l'École de guerre , Emmanuel Macron est allé encore plus loin dans l'élaboration d'une dissuasion nucléaire française de dimension européenne. «Nos forces nucléaires jouent un rôle dissuasif propre, notamment en Europe. Elles renforcent la sécurité de l'Europe par leur existence même et à cet égard ont une dimension authentiquement européenne.» Et d'ajouter: «Soyons clairs: les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne.» Aucune réaction des partenaires européens, officiellement, alors même que le président américain Donald Trump plongeait l'OTAN dans une crise de confiance.

Aujourd'hui, «les Suédois et les Finlandais espèrent que l'article 42.7 des traités européens a l'effet d'une dissuasion nucléaire par rapport à la Russie pour les semaines et mois à venir», confie un spécialiste des questions de sécurité au Parlement européen. Mais ce n'est pas si évident. L'arme nucléaire, extrêmement dangereuse, voire apocalyptique, reste entourée d'un tabou. Les mots de la dissuasion sont pesés, comptés, relevant d'une véritable guerre psychologique.

On ne parle pas encore de dissuasion élargie pour la dissuasion française, tandis que les Américains ont adopté une dissuasion élargie vis-à-vis de leurs alliés. Il n'existe pas de «parapluie nucléaire» français dans l'Union européenne. «L'OTAN est actuellement si populaire et pertinente que la question ne se pose même pas pour un Polonais ou un Portugais dont les pays sont membres de l'Alliance», poursuit ce même spécialiste.

Et si un intérêt vital de la Finlande était touché, il reviendrait au président français de l'apprécier et d'évaluer l'atteinte aux intérêts vitaux de son pays. La décision serait nationale. Tout comme la dissuasion nucléaire otanienne, malgré une politique de partage nucléaire et d'entretien conjoint du matériel nécessaire à l'utilisation de la force de frappe, relève de capacités nucléaires américaines. Idem pour la chaîne de commandement.