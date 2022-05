Festival de Cannes, jour 11: «Stars at Noon» et «Pacifiction», juste avant l'ouragan

Temps de lecture: 4 min

Alors qu'approche la fin du Festival, la compétition officielle dévoile deux œuvres hors norme, qui caressent et distordent les codes de la fiction dans des atmosphères saturées de chaleur, d'humidité et de menaces.

Absolument singuliers, le film de Claire Denis et le film d'Albert Serra ont pourtant en partage une manière onirique d'évoquer les tensions et les violences du monde contemporain, depuis deux parties du monde en marge des grands centres d'attention, et qui fonctionnent pourtant comme des baromètres ultrasensibles, annonciateurs d'orages inouïs.

«Stars at Noon» de Claire Denis

On ne sait pas encore où on est –au Nicaragua soumis à la dictature sandiniste. Ni pourquoi cette jeune Américaine s'y trouve –la réponse ne viendra jamais. Mais on sait très vite, et de manière très sûre, que celle qui l'incarne est une formidable actrice, une présence d'elfe érotique et fragile, un précipité de volonté au bord de la rupture, entre jubilation de l'instant et terreur.

Et, à bien des égards, ce qui émane de Margaret Qualley répond de ce qu'est le film tout entier: torride et trouble, éperdument vivant, en danger constant. Sans être, loin s'en faut, une débutante, l'actrice y est une révélation, habitant pratiquement chaque plan avec une intensité capable de toutes les modulations, de toutes les ruptures de ton.

On l'a dit à propos de l'interprète principale, on aurait pu essayer de le faire depuis la musique de Stuart Staples et the Tinderstick, complices au long cours de la cinéaste: le jazz doucement funky, à la fois murmure sensuel, menace à mi-voix et trouble des perceptions, «dit» le film tout entier. Et de manière peut-être plus explicite que ne le ferait son scénario.

Adapté de l'éponyme roman hypnotique de Denis Johnson, en poussant plus loin encore l'approche par les sensations plutôt que par l'enchaînement des éléments narratifs, le dix-neuvième long métrage de Claire Denis accompagne la trajectoire chaotique de Trish, qui cherche désespérément à quitter le piège dans lequel elle s'est fourrée en s'installant à Managua.

Trish (Margaret Qualley) attirée, fascinée, effrayée et amusée par le consultant anglais qui se promène avec un flingue dans sa trousse de toilette. | Ad Vitam

Circulant entre menace d'un militaire attiré par elle, séduction graveleuse d'un vieil officiel, rencontre sous haute tension d'un représentant des services spéciaux d'un pays voisin et surtout séduction d'un Anglais vêtu de blanc et de mensonges, la jeune femme suit un parcours qui flirte avec les figures du roman d'espionnage et de la romance fatale, sans jamais en tirer les effets classiques, ni côté action ni côté exotisme.

Le film se déploie ainsi par nappes successives, certaines très tendres, certaines d'une extrême brutalité, émettant une atmosphère aussi prenante que perturbante.

Mâles en rut et agents très spéciaux, assignations violentes à des comportements et à des rôles dus à l'origine sociale et géopolitique, signes de l'oppression militaire et d'une misère sans fond et sensations physiques liées au climat comme aux pulsions engendrent ensemble une expérience de cinéma d'une puissance exceptionnelle.

«Film de genre» reconfigurant tous les codes des genres, Stars at Noon n'a rien d'un exercice de virtuosité gratuit: en mobilisant pour mieux les dissoudre les codes de la fiction, Claire Denis approche à pas de louve des ressorts les plus intimes, des mystères très communs et très profonds qui agissent les humains. Et c'est très beau.

«Pacifiction» d'Albert Serra

Le nouveau film du réalisateur de Honor de Cavalleria et de La Mort de Louis XIV ne ressemble à rien de connu, y compris parmi les précédents films du réalisateur catalan.

Aux côtés du pontifiant et matois officiel français à qui tout le monde donne du «Monsieur le commissaire», le film déambule avec une nonchalance essorée par la chaleur, les cocktails, les manigances entre lagon et flamboyants.

À Tahiti, où Benoît Magimel impérial, c'est le cas de le dire, interprète le plus haut représentant de la République française, nommé là-bas Commissaire général et non préfet, les temporalités ne sont pas les mêmes pour tous, les mots ne signifient pas la même chose en diverses circonstances, les formules officielles, les blagues lourdaudes et les invocations de la tradition servent d'autres objectifs que ce qu'il y paraît.

Petite conversation truffée de chausse-trappes entre représentant de l'État français, chef local ambitieux et «ami américain». | Les Films du Losange

Louvoyant avec une dignité lasse de sbires en chefs de clans, de patron de boîte de nuit en écrivaine nationale venue faire retraite pour un prochain chef d'œuvre, d'amiral pontifiant en entraineuses pas dupes, l'officiel souvent en costume immaculé se révèle peu à peu comme à la fois le protagoniste principal et l'un des objets de cette comédie aussi vache qu'allusive.

Il n'y a pourtant pas forcément de quoi rire, il est question de colonialisme et d'influences hostiles de puissances étrangères, de misère endémique et de destruction de la nature. Et même de la possible reprise d'essais nucléaires. Dans les paradisiaques eaux proches croise ce qui est peut-être une barque de pêche, et peut-être la partie émergée d'un sous-marin. Ami ou ennemi? Et de qui?

Avec un humour gracieux et une sensibilité extrême aux ambiances, aux vibrations, aux rythmes des choses et des êtres, Albert Serra compose ce qui est à vrai dire un vigoureux pamphlet contre les impasses multiples créées par l'occupation française de la Polynésie.

Mais il le fait en déjouant sans cesse, avec la complicité riant sous cape de son acteur principal, tout ce qui d'ordinaire ressemble à un pamphlet. Ou d'ailleurs à une comédie. Nul sans doute n'incarne mieux l'esprit du film que Shaha (Pahoa Mahagafanau), figure d'homme-femme issue des traditions de l'île, mais très actif et très contemporain personnage.

Si Pacifiction est en effet, comme d'ailleurs même si par des voies différentes Stars at Noon, un grand film queer, c'est très au-delà des seules questions de genre ou de sexualité, et en n'accordant aucune centralité à des sujets LGBT+: par le trouble essentiel qu'il instille dans les perceptions du monde.

On sort du film de Serra comme d'un rêve à la fois magnifique et inquiétant, incertain du sens précis des péripéties auxquelles on a assisté mais convaincu d'avoir traversé une expérience intense et inédite.