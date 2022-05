La fille de Poutine se serait rendue à Munich plus de cinquante fois en deux ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Vladimir Poutine, on le sait, a une certaine aversion pour tout ce que représente symboliquement l'Ouest. Ainsi, depuis le début de la guerre en Ukraine, il a réitéré plusieurs fois des critiques à l'encontre de certains de ses concitoyens qui apprécient la cuisine et le climat européen, arguant que «leur mentalité est là-bas, pas ici avec [le] peuple [russe]». Il semblerait pourtant, rapporte le Guardian, que sa propre fille soit de celles et ceux qui désertent régulièrement en direction de l'Europe.

C'est une enquête conjointe du média indépendant russe IStories et du magazine allemand Der Spiegel qui a révélé plusieurs informations à ce sujet. La cadette des filles du dirigeant russe, Katerina Tikhonova, se serait rendue à Munich (Allemagne) plus d'une cinquantaine de fois entre 2017 et 2019, accompagnée d'employés de Vladimir Poutine chargés de sa sécurité.

Parmi les éléments divulgués par l'enquête, d'autres documents attestants de vols datant de 2020 mentionnent le passeport d'une fillette âgée de 2 ans, qui serait possiblement une petite-fille jusque-là inconnue du président russe. Un autre passeport y figure: celui d'Igor Zelenski, un très célèbre danseur de ballet russe. Selon l'enquête, il y a de grandes chances qu'il soit le père de l'enfant.

Voyage en famille?

Avant toute confusion: non, Igor Zelenski n'est pas lié, de quelque manière que ce soit, au président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un danseur russe de 52 ans, de renommée désormais internationale. Le 4 avril, il a démissionné de ses fonctions de directeur artistique du Bayerisches Staatsballett, qu'il occupait depuis 2016, pour «des raisons familiales privées».

Proche de Vladimir Poutine, il aurait également toujours eu un poste au conseil du surveillance de la Fondation nationale du patrimoine culturel de Russie. Igor Zelenski n'avait pas réagi aux appels à condamner la guerre en Ukraine au commencement de celle-ci.

Katerina Tikhonova est quant à elle danseuse de rock'n'roll acrobatique et femme d'affaires. Elle est née en Allemagne et est titulaire d'une maîtrise en physique et mathématiques. Elle n'a pas répondu à la sollicitation de réaction du Spiegel et personne ne sait ni où elle se trouve actuellement ni où sont son compagnon et celle que l'on suppose être sa fille.