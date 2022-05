Nouveau gouvernement: le moment de vérité

Temps de lecture: 2 min

Lundi 16 mai, trois semaines après sa réélection, le président Emmanuel Macron a enfin annoncé le nom de sa Première ministre: Élisabeth Borne. Le 19 mai, elle effectuait son tout premier déplacement aux Mureaux, en région parisienne, avant même l'annonce du nouveau gouvernement. En parallèle, la campagne pour les législatives de juin 2022 s'intensifie.

Élisabeth Borne, supposée proche de la gauche, est-elle une femme de dossiers ou de convictions? Y a-t-il un avantage tactique à faire durer le suspense, à l'instar de la lenteur avec laquelle Emmanuel Macron avait déposé sa candidature officielle à l'élection présidentielle? Le premier quinquennat Macron a-t-il fait fuir des professionnels de la politique au profit de nouveaux types de profils?

