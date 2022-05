Comment se faire de nouveaux potes après deux ans de pandémie?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Savez-vous encore comment vous faire des amis? Question incongrue, certes, mais qui a le mérite d'être posée après une pandémie qui a chamboulé une grande partie de nos habitudes sociales. Si certains ont bien mieux vécu cette solitude que d'autres, ces deux années rythmées par les confinements et la distanciation physique sont venues rouiller les mécanismes pourtant si innés de socialisation et d'interaction de bon nombre de personnes. Est-il donc possible de réapprendre à se faire des potes? Vice s'est posé la question.

«Du point de vue de l'évolution, si nous avons pu arriver là où nous en sommes actuellement en tant qu'espèce [...], c'est grâce aux liens sociaux», avance JR Ilagan, psychologue clinicien basé aux Philippines. Ce sont ces mêmes liens qui nous permettent par ailleurs «d'augmenter le sentiment d'appartenance, de stimuler le bonheur, de réduire le stress et d'améliorer la confiance en soi», soutient Vice. Cette affirmation est toutefois à nuancer, certaines relations toxiques pouvant nuire à la santé mentale des personnes qui les subissent.

Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a rendu inaccessibles de nombreux espaces de socialisation pour une partie de la population, comme les écoles, les universités, les bars, ou même le bureau. Ces limitations nous ont donné moins d'opportunités d'échanger et de mettre en pratique nos compétences relationnelles.

Car malgré le développement des outils numériques qui nous ont effectivement permis de garder du lien en ces temps incertains, les vidéoconférences ne remplaceront jamais le face-à-face. «Le toucher physique ou la lecture de certains signes non verbaux peuvent aussi contribuer au maintien et à l'entretien des relations», explique le psychologue.

L'amitié, une responsabilité

Il semble donc assez logique d'avoir perdu quelques automatismes. JR Ilagan suggère quelques idées pour y remédier. «Une façon pratique de se faire de nouveaux amis est de s'immerger dans de nouveaux endroits et dans de nouvelles situations», conseille-t-il –dans la limite de ce qui vous met à l'aise, évidemment.

Toutefois, si la nouveauté et les changements ne sont pas vraiment des choses qui vous bottent, ou que vous trouvez ça trop intimidant, le psychologue soutient qu'il peut être intéressant de «renouer des liens avec des personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment».

Selon Vice, il ne faut pas non plus attendre que l'amitié nous tombe dessus. N'hésitez donc pas à prendre des initiatives. «L'une des principales raisons pour lesquelles les adultes ont du mal à nouer de nouvelles amitiés est le manque de temps, commente le psychologue. Donc, si vous voulez vraiment forger de nouvelles relations, certains conseillent d'y consacrer au moins dix minutes par jour», même si cela consiste simplement à envoyer un mème marrant par message.

«Dans cette idée de se faire de nouveaux amis dans la vraie vie, il ne s'agit pas de passer de 0 à 100 tout de suite, rassure Ilagan. Cela peut se faire progressivement.»