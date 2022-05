Peut-on éviter les piqûres de moustiques en portant une couleur plutôt qu'une autre?

Temps de lecture: 5 min

Indéniablement, se retrouver couvert de piqûres de moustiques peut gâcher une agréable soirée d'été. Mais plus qu'une simple nuisance, les moustiques sont aussi les créatures les plus mortelles sur Terre, en raison des maladies qu'ils propagent.

De nombreuses recherches visent à comprendre leurs comportements et leurs préférences en matière de proie. On sait ainsi que la vue constitue un sens important chez les insectes piqueurs, règle à laquelle les moustiques n'échappent pas. Mais ils ne se fient pas uniquement à ce qu'ils voient: l'odorat et la température jouent un rôle en plus des indices visuels pour les aider à localiser un hôte.

Des recherches antérieures avaient déjà cherché à établir un lien entre des couleurs particulières (ou les longueurs d'onde de la lumière que nous percevons comme des couleurs distinctes) et le comportement de recherche d'hôtes des moustiques. Les résultats n'avaient toutefois pas été concluants, la même espèce ayant montré des préférences pour des couleurs différentes.

La dernière étude en date, publiée en février 2022 dans la revue scientifique Nature Communications, s'est penchée sur l'attirance des moustiques pour différentes couleurs. Cette recherche pourrait-elle nous aider à éviter d'être piqués en choisissant les couleurs que nous portons en fonction? Voyons voir.

L'odeur du CO 2 comme guide

Les chercheurs ont mené une série d'expériences sur trois espèces de moustiques vecteurs de maladies: principalement Aedes aegypti, mais aussi Anopheles stephensi et Culex quinquefasciatus.

Dans l'une de leurs expériences, ils ont utilisé une soufflerie équipée de caméras pour suivre les trajectoires de vol des moustiques. Un tunnel a été conçu pour les encourager à se comporter le plus naturellement possible.

Sur le sol du tunnel se trouvaient deux petits points colorés, l'un représentant la couleur (longueur d'onde) recherchée et l'autre le témoin (blanc). Certains des échantillons de couleur ont été choisis pour imiter différents tons de peau, dont un représentant la couleur d'une lotion de bronzage.

Chez les moustiques, seules les femelles piquent, car la plupart des espèces ont besoin d'un repas de sang pour achever le processus de reproduction. On a donc libéré 50 moustiques femelles, accouplées mais non nourries, dans la soufflerie, pour qu'elles y cherchent naturellement un hôte.

Au bout d'une heure, du dioxyde de carbone (CO 2 ) a été libéré dans la soufflerie. Le CO 2 , exhalé par les humains et les autres mammifères, est inodore pour nous, mais les moustiques peuvent le sentir et cette odeur les guide vers les sources de sang.

Voir rouge

Avant la libération du stimulus olfactif, les moustiques Aedes aegypti ont largement ignoré les cercles colorés sur le sol, explorant plutôt le plafond et les parois du tunnel. Mais une fois le CO 2 introduit, ils ont commencé à étudier les cercles colorés, en particulier lorsque la longueur d'onde est passée de 510 nanomètres (nm) à 660 nm –les longueurs d'onde les plus grandes représentent des couleurs dans les extrémités orange et rouge du spectre.

Les moustiques sont attirés par les teintes de couleur de la peau humaine, mais seulement en présence de CO 2

Les moustiques Aedes aegypti ont été davantage attirés par le rouge, puis par le noir. Il est à noter que ces longueurs d'onde allant de l'orange au rouge sont les mêmes que celles émises par la peau humaine. Les points bleu, vert et violet n'ont quant à eux pas plus attiré les moustiques que le point témoin. Lorsque les couleurs de la peau ont été utilisées, elles ont davantage intéressé les moustiques, mais aucune préférence n'a été observée pour une couleur de peau particulière.

Des expériences antérieures ont par ailleurs révélé que les moustiques sont plus attirés par les contrastes de couleurs, par exemple par un motif en damier, que par les couleurs unies. Les chercheurs avaient alors également montré aux moustiques différents points, placés sur des fonds identiques et contrastés. Les Aedes aegypti étaient plus intéressés par ceux présentant un contraste élevé par rapport au fond. Selon les scientifiques, ce serait parce que cela aide les moustiques à distinguer un objet (personne) du fond, même en cas de faible luminosité. Le contraste entre le point et le fond a ainsi joué un rôle plus important que la couleur en elle-même.

Comme Aedes aegypti, Anopheles stephensi était lui aussi attiré par le noir et le rouge, et présentait peu d'intérêt pour les longueurs d'onde inférieures. Culex quinquefasciatus a quant à lui montré un intérêt pour le violet-bleu et pour le rouge –soit, de manière intéressante, les extrémités opposées du spectre testé.

Peu importe la couleur de la peau

Une autre expérience distincte a été menée par les chercheurs dans des cages à insectes, dans le but d'explorer l'attirance des moustiques pour des teintes de peau réelles. Six volontaires de différentes origines ethniques ont donc été recrutés pour participer à ce test. Le témoin était un gant blanc placé au travers d'une fenêtre et les mains des volontaires étaient tendues une à une à travers une autre fenêtre, afin de voir si les moustiques étaient attirés par une couleur de peau particulière.

Il est ainsi apparu que ces derniers étaient plus intéressés par les mains que par le gant blanc. Mais comme dans l'expérience des points de couleurs, ils n'ont pas montré de préférence pour une couleur de peau en particulier.

Ce qui est mis en évidence dans ces études, c'est que les moustiques sont attirés par les teintes de couleur de la peau humaine, mais seulement en présence de CO 2 , ce qui suggère que l'odeur de la respiration d'un humain ou d'un mammifère peut servir d'indice initial. Cela confirme une recherche précédente qui dévoilait que le CO 2 attirait les moustiques.

Doit-on changer de garde-robe?

Les chercheurs ont en outre constaté que la couleur et le contraste étaient des facteurs importants pour Aedes aegypti qui a révélé une préférence pour le rouge, puis pour le noir. Anopheles stephensi s'est montré plus intéressé par des couleurs similaires à celles choisies par Aedes aegypti, mais préfèrerait le noir au rouge. Quant à Culex quinquefasciatus, il serait attiré par plus de couleurs différentes.

Comme l'ont reconnu les chercheurs, ces expériences n'ont pas tenu compte de certains autres facteurs qui influencent le choix de l'hôte par les moustiques. Notamment certaines substances chimiques libérées par la peau humaine, la température de la peau et la sueur. Il serait donc instructif d'inclure ces facteurs aux expériences futures.

Qu'est-ce que cela nous apporte, à nous qui ne voulons pas nous faire piquer? Vous pouvez essayer de porter du blanc, du bleu ou du vert et éviter le noir, le rouge et l'orange. Et éviter absolument les motifs à carreaux rouges et noirs.

Mais rien ne garantira qu'adapter sa tenue selon les préférences des moustiques permette d'éviter la piqûre, notamment à cause du fait que les différentes espèces ne sont pas toutes attirées par les mêmes couleurs. Mais ces résultats suggèrent qu'avec davantage de recherches, le choix de la couleur de nos vêtements pourrait devenir un levier de contrôle.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.