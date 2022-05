La reine Elizabeth II, dernière icône de la monarchie britannique

Si la Suède et la Finlande intègrent l'OTAN, la Russie devra lutter contre l'effet domino

Après soixante-quinze ans de neutralité pour l'une et plus de deux cents ans pour l'autre, la Finlande et la Suède ont décidé de rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette décision aura de vastes conséquences pour le continent européen.

Cyrille Bret — 17 mai 2022 — Temps de lecture : 8 min