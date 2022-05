Vous ne savez pas à quelle heure arriver en soirée? Il y a une formule pour ça

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

Si vous faites parties des personnes qui arrivent à l'heure aux soirées auxquelles elles sont invitées, vous avez sans doute déjà expérimenté ce sentiment si étrange d'être le premier ou la première et de ne pas trop savoir comment vous comporter. Parfois, même ajouter un quart d'heure ou une demi-heure à l'horaire annoncé ne suffit pas. Lorsqu'on est introverti·e et/ou qu'on ne connaît pas bien son hôte, cela peut rapidement devenir inconfortable.

Inversement, se pointer trop tard crée parfois de la frustration: on a l'impression d'avoir raté les principaux événements de la soirée, on a loupé l'ouverture des cadeaux, ou bien le buffet a déjà été pillé par des gens affamés –ou alcoolisés. Bref, c'est un casse-tête. C'est pourquoi The Atlantic vient de dégainer un outil imparable pour savoir à quelle heure sonner à l'interphone.

Le calculateur proposé par le site américain, et basé sur une formule due au mathématicien Daniel Biss, prend en compte différents paramètres, que chaque individu doit évaluer entre 0 et 10. La formule en question est citée dans Le théorème des Katherine, roman datant de 2006 et signé par John Green (Nos étoiles contraires): ami du romancier, Biss l'a construite à sa demande, afin qu'elle puisse servir à l'un des protagonistes.

Sept critères pour un horaire parfait

Les paramètres à prendre en compte sont les suivants:

Le degré de ponctualité de vos ami·es (p)

Votre degré de confiance dans leur ponctualité (c)

Le fait que vos ami·es soient du genre à arriver tous et toutes dans le même laps de temps (ou pas) (l)

Le niveau d'inconfort que vous procurerait le fait d'arriver trop tôt (a)

Le niveau d'inconfort que vous procurerait le fait d'arriver trop tard (r)

Le degré d'excitation que vous procure cette soirée (e)

L'avance ou le retard (en minutes) que vous avez généralement sur l'horaire auquel vous aviez prévu d'arriver quelque part (x, le seul paramètre qui n'est pas à noter entre 0 et 10).

La formule ci-dessous vous permettra alors de calculer avec combien de minutes de retard vous devriez arriver à cette soirée. Pensez tout de même à vous munir d'une calculatrice graphique.

La formule de Daniel Biss. | Slate.fr

J'ai moi-même testé la formule avec p=6, c=4, l=3, a=9, r=6, e=4 et x=-10 (je suis toujours en avance de dix minutes partout où je vais, et c'est un minimum). D'après ma calculatrice (ça sert d'être prof de maths, n'est-ce pas), cela donne environ 36,7 minutes, ce que le calculateur de The Atlantic arrondit à 37 (il serait un peu ridicule de fournir un résultat précis à la seconde). On me conseille donc d'arriver avec trente-sept minutes de retard, ce dont je me sens parfaitement incapable. Mais je promets d'essayer.

Si c'est beaucoup trop de technologie et de calculs pour vous, vous pouvez aussi suivre les recommandations de l'auteur de l'article, Joe Pinsker, ou plutôt celles de son ami Sam, qui affirme respecter la «règle des trente-huit minutes» pour les petites soirées: «Trente c'est trop tôt, et quarante-cinq trop tard», explique-t-il très sérieusement. Dans le cas de soirées un peu plus conséquentes, celles qui se déroulent dans une grande maison remplie d'inconnu·es, il préconise d'arriver environ une heure après l'heure indiquée.