Pourquoi les femmes demandent-elles plus souvent le divorce que les hommes?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Le nombre de divorces dans les pays occidentaux est en hausse, c'est un fait. Ce phénomène résulte d'un grand nombre de facteurs, comme le recul de la religion, ou encore les avancées législatives. Mais à cette première tendance s'ajoute une autre: dans les relations hétérosexuelles occidentales, les femmes sont bien plus enclines à demander le divorce que les hommes. La BBC s'est demandé pourquoi.

Avant toute chose, parlons chiffres. Aux États-Unis, dans 70% des cas, ce sont les femmes qui sont à l'origine de la demande de divorce, et le chiffre atteint l'impressionnant taux de 90% si elles ont reçu une éducation supérieure. Au Royaume-Uni, l'Office for national statistics (ONS, qu'on peut traduire par «Bureau des statistiques nationales» en français) estimait ce chiffre à 62% en 2019. En France, la tendance est similaire et encore plus exacerbée: dans 75% des divorces, la décision est prise par la femme.

La cause? Les femmes ont plus d'attentes que les hommes quand il s'agit de la vie commune. Lorsqu'elles s'engagent dans un mariage, pour un certain nombre d'entre elles, la désillusion est totale: la réalité est loin d'être à la hauteur de ce qu'elles avaient espéré.

Pour Gilza Fort-Martinez, thérapeute de couple basée en Floride, «les hommes sont généralement construits pour avoir une intelligence émotionnelle inférieure à celle des femmes. Cela peut amener les partenaires féminines à se sentir moins soutenues et à porter une grande partie du travail émotionnel au sein de la relation.»

Une question d'émancipation

Toutefois, la déception n'est pas la seule raison pour laquelle les femmes ont plus tendance à officiellement rompre un mariage. Si l'on regarde bien, on observe que le nombre de divorces à augmenté en même temps que les droits des femmes et que leur indépendance. Pour Heidi Kar, psychologue et spécialiste de la violence domestique, c'est loin d'être une coïncidence.

«L'indépendance économique est un impératif pour qu'une femme puisse tenter de rompre son mariage, qu'elle soit seule ou qu'elle ait des enfants à charge. Il est extrêmement difficile pour les femmes de partir, à moins qu'elles n'aient un moyen de gagner de l'argent par elles-mêmes», commente la spécialiste.

En d'autres termes, l'émancipation des femmes et leur entrée sur le marché du travail ont fait qu'elles n'étaient plus dépendantes financièrement de leur mari. Et donc, qu'elles ne sont aujourd'hui plus tenues de rester dans des relations abusives, ou même simplement peu satisfaisantes.

Ceci explique également pourquoi les femmes ayant reçu une éducation supérieure sont surreprésentées dans les statistiques concernant le divorce. «Dans toutes les cultures et dans toutes les zones géographiques, les femmes qui sont économiquement capables de prendre soin d'elles-mêmes –ce qui est généralement lié à des niveaux d'éducation plus élevés– sont plus susceptibles d'initier le divorce que celles qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins économiques ni à ceux de leurs enfants», résume Heidi Kar.