À Las Vegas, un club de strip-tease auditionne des danseuses ukrainiennes

Face à la guerre qui sévit en Ukraine, bon nombre d'habitants ont pris la difficile décision de fuir et de trouver refuge dans différents pays occidentaux. Selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, on comptait plus de 6 millions de réfugiés ukrainiens au 11 mai –auxquels s'ajouteraient quelque 8 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Si la plupart d'entre eux se rendent dans les pays voisins tels que la Pologne ou la Roumanie, certains partent aux États-Unis, qui s'étaient également engagés à accueillir des ressortissants ukrainiens.

Des Américains tentent donc d'apporter de l'aide d'une manière ou d'une autre. Une récente offre d'emploi adressée aux Ukrainiens et relayée par The Independent a toutefois provoqué la colère de certains internautes. Un club de strip-tease baptisé «Little Darlings», situé près du centre de Las Vegas, a érigé un panneau d'affichage géant devant son établissement indiquant: «Nous auditionnons des strip-teaseuses ukrainiennes». En fond, un drapeau jaune et bleu –les couleurs de l'Ukraine.

Au micro de la chaîne locale Fox5, le gérant du club, Pete Dottore, a indiqué jeudi 12 mai qu'il avait d'ores et déjà recruté une danseuse ukrainienne depuis l'installation du panneau. Questionné sur le caractère approprié ou non de l'offre, l'homme a expliqué qu'il souhaitait simplement aider. «Nous nous tenons à leurs côtés, ce n'est pas [quelque chose] de désobligeant, s'est-il justifié. Nous pensons que si nous pouvons aider de quelque manière que ce soit, la meilleure façon de le faire est peut-être d'aider quelqu'un à travailler.»

Des réactions mitigées

L'opinion du gérant est loin d'être partagée par tout le monde. Toujours au micro de Fox5, Mary Grace Yniguez, une femme d'affaires originaire de Las Vegas, souligne le caractère à la fois insensible et absurde de l'offre. «Pourquoi ne pas plutôt leur offrir un poste de direction au sein de Little Darlings?», questionne-t-elle.

Reposté sur le subreddit r/facepalm, sur lequel les utilisateurs partagent leurs opinions sur ce type d'histoires clivantes, les réactions sont mitigées. «Que tant de personnes sous le post défendent le fait qu'il s'agisse d'une chose positive me donne une nouvelle vision du soutien américain à l'Ukraine», écrit un internaute. «Qu'y a-t-il de mal à donner aux femmes ukrainiennes un emploi rémunéré?», demande au contraire un autre utilisateur.

Pete Dottore, de son côté, défend son offre d'emploi: «C'est un travail. Nous n'exploitons pas les femmes. Au pire, nous exploitons les hommes.»