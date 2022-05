Prochain gouvernement: qui après Castex?

Temps de lecture: 2 min

La composition du futur gouvernement devrait être dévoilée en début de semaine prochaine, très probablement mardi, et les suppositions vont bon train quant à l'identité de la ou du futur Premier ministre. Emmanuel Macron a promis des changements liés à sa réélection.

En parallèle, la campagne pour les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains est définitivement lancée. À gauche, l'accord historique de la Nupes prépare sa stratégie, tandis que la droite et Les Républicains sont toujours fragilisés par le faible score de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle.

Emmanuel Macron va-t-il intégrer davantage les partenaires sociaux pour ce deuxième quinquennat? Existe-t-il une malédiction du second mandat? Qui va prendre la relève du Premier ministre Jean Castex? Le Parti socialiste est-il en train de se renouveler?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Carole Barjon, éditorialiste politique à L'Obs, David Revault d'Allonnes, rédacteur en chef politique au JDD, et Saveria Rojek, éditorialiste politique et autrice, dans «Politique», l'émission de France 24 en partenariat avec Slate.