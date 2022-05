Les étranges points brillants sur le Soleil enfin expliqués

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

En 2020, de mystérieux points brillants sur le Soleil avaient été particulièrement mis en évidence grâce à des images prises par le satellite Solar Orbiter. Deux ans plus tard, les scientifiques viennent tout juste de comprendre à quoi correspondent ces taches lumineuses.

Publiés dans The Astrophysical Journal, les résultats de leur recherche montrent que ces points brillants, 30% plus lumineux que le plasma environnant, mesurent environ 675 kilomètres de diamètre –ce qui, à l'échelle du Soleil, reste minuscule.

Petits, mais aussi furtifs: ils émergent et s'estompent en moins d'une minute en moyenne, ce qui a permis aux scientifiques d'en analyser plus de 170 en une heure à peine, rapporte ScienceAlert.

Les membres de l'étude ont également remarqué que ces taches lumineuses n'apparaissaient pas n'importe où: elles sont principalement regroupées dans les régions du Soleil ayant un fort flux magnétique. Une observation d'autant plus vraie pour les points les plus gros et les plus brillants.

Reconnexion magnétique

Grâce à des technologies de pointe, les scientifiques ont découvert que ces taches étaient comme des moments temporaires de reconnexion magnétique, notamment lors d'éruptions solaires ou d'éjections de masse coronale produites par des lignes de champ magnétique qui se cassent. Cette reconnexion se produirait sous forme de boucle et donnerait l'aspect courbé visible autour des points lumineux, ajoute le média scientifique.

Pour autant, les mystères qui entourent cette fascinante étoile sont loin d'être tous levés. Quelques points lumineux similaires ont par exemple été découverts dans d'autres environnements magnétiques du Soleil, ce que les scientifiques ne peuvent, pour l'heure, pas encore totalement expliquer.