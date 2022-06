Comment le réchauffement climatique influence la littérature

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

À l'instar des paysages dévastés rencontrés dans La Route, de Cormac McCarthy, les récits des œuvres de fiction traitant de catastrophes environnementales, aussi appelées «climate fictions», se situent le plus souvent dans un futur aussi hostile que lointain. Si, comme le soutient le romancier Yann Quero dans les pages de La Croix, ils permettent «de toucher un public qui ne lirait pas forcément les rapports du GIEC ou des articles scientifiques», ces romans post-apocalyptiques ne sont aujourd'hui plus les seuls à traiter du réchauffement climatique, relate The Atlantic.

«Les catastrophes écologiques et les retombées à long terme [du changement climatique] ne sont plus rares ou surprenantes et elles ne se limitent pas à certaines parties de la planète», soulève le magazine américain. Selon un sondage Gallup datant du mois d'avril 2022, les conditions météorologiques extrêmes ont déjà touché un Américain sur trois. Et dans l'Hexagone, huit Français sur dix se disaient inquiets face aux changements climatiques à la veille de l'élection présidentielle, rapportait France Info début mars.

Car si certains scénarios catastrophes de fictions climatiques semblent pour l'instant rester au rang de simples hypothèses, on ne peut nier qu'une myriade des conséquences liées au climat affectent aujourd'hui nos vies, de la pollution de l'air à l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires. Et on sait que cela risque d'empirer bien plus tôt que ce que l'on imaginait. Bon nombre d'auteurs, de tous genres littéraires confondus, s'emparent donc de ce thème, devenu toile de fond de leurs histoires.

Un reflet de la réalité

Il n'est plus rare, en effet, de se lancer dans la lecture d'un polar ou d'une romance et de tomber sur des problématiques liées au réchauffement climatique. Pour certains écrivains, ce sujet est devenu «incontournable dans la vie d'aujourd'hui», explique The Atlantic. Le thème ne peut donc être ignoré, même s'il n'est pas l'élément porteur du récit comme dans les fictions climatiques. Un exemple parmi d'autres de fictions s'inspirant de la réalité.

Ainsi, lorsque les changements environnementaux s'immiscent dans les destins de personnages ordinaires, cela nous renvoie à nos propres vies et, au mieux, nous alerte sur les conséquences de la dégradation du climat.

Que ce soit au travers de l'histoire des habitants d'un petit village d'Afrique de l'Ouest dans How Beautiful We Were, de Imbolo Mbue, ou encore de celle d'un auteur new-yorkais bloqué dans l'écriture d'un livre dans 10:04, de Ben Lerner, «les angoisses de notre époque, liées au réchauffement, s'imposent, mijotant tranquillement en arrière-plan ou faisant soudainement irruption [dans le récit]», affirme The Atlantic.