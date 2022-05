Une entreprise veut vous payer pour arrêter d'utiliser TikTok

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Indy100

Shane Company, une importante entreprise de bijoux aux États-Unis, vient de lancer un drôle de concours: elle paiera un participant 1.000 dollars (environ 948 euros) pour qu'il ou elle arrête pendant 3 mois d'utiliser l'application TikTok. L'objectif? Se désintoxiquer du réseau social.

L’application chinoise TikTok, qui permet de poster de courtes vidéos de soi ou de ses amis en ligne et de partager des moments de vie, déferle sur les écrans du monde. La plate-forme a notamment franchi en septembre 2021 le cap du milliard d’utilisateurs mensuels actifs. D'une danse loufoque à des recettes de cuisines rapides, ses contenus viraux captivent l'attention des utilisateurs du monde entier, et ce, pendant de longues minutes. Au point d'en être devenus complètement dépendants?

C'est en tout cas une sorte de sevrage que veut ainsi proposer l'entreprise du concours. Si vous êtes l'heureux élu, vous allez malgré tout être mis à contribution: il vous faudra raconter comment s'est passée cette période et, surtout, comment vous avez remplacé ce temps passé à scroller pendant les trois mois de l'expérience. Lancement dans une nouvelle activité? Rapprochement notoire avec ses proches? Il vous faudra tout notifier.

Pour participer, il vous suffit d'avoir plus de 18 ans et d'être un utilisateur très actif de TikTok. Pas besoin d'être de redoutables créateurs de contenus non plus, rassurez-vous. Même les simples spectateurs qui défilent dans l'ombre peuvent postuler.

En France, TikTok connaît notamment une fulgurante progression et comptaient près de 14,9 millions d’utilisateurs actifs mensuels en janvier 2021. Un chiffre qui a triplé entre l’année 2020 et 2021. Ce phénomène est principalement frappant chez les jeunes Français: près de 40% des 11-14 ans possèdent par exemple un compte sur TikTok.