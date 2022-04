77 ans après, l'armée américaine rend un gâteau d'anniversaire volé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Ce 29 avril 2022, le parc Giardini Salvi, au coeur de Vicence, une ville du nord de l'Italie à mi-chemin entre Vérone et Venise, a accueilli une cérémonie militaire pas comme les autres. L'invité d'honneur n'était pas un vétéran américain ou un partisan italien, mais une nonagénaire qui n'a jamais combattu de sa vie.

Et pour cause, Meri Mion avait 13 ans lorsque, alors que se déroule la Seconde Guerre mondiale, les troupes de la 88e division d'infanterie de l'armée américaine ont atteint le village de San Pietro, non loin de Vicence où résidait l'Italienne. Il y a 77 ans, des combats y ont opposé l'US Army aux forces allemandes qui occupaient Vicence.

Après d'âpres combats lors desquels au moins 19 soldats américains sont morts ou ont été blessés, les alliés sont parvenus à reprendre la ville, et ont sympathisé avec la population. La ville continue à ce jour d'entretenir ses relations avec ses libérateurs, comme le montre la cérémonie du 29 avril, qui s'est accompagnée d'une coopération avec les archives nationales des États-Unis afin de réunir des images et vidéos des combats dans la région.



Mieux vaut tard que jamais

Seulement, cette belle histoire est ternie par une mésaventure bien plus personnelle. Après s'être cachée avec sa fille dans le grenier de sa ferme, la mère de Meri Mion avait décidé de lui préparer un gâteau d'anniversaire. Seulement, alors qu'elle refroidissait sur le rebord de la fenêtre, la pâtisserie avait été subtilisée par des GI un peu trop gourmands.

À l'occasion de son quatre-vingt-dixième anniversaire, les soldats de la 88e division d'infanterie ont donc décidé de faire de la jeune nonagénaire l'invitée d'honneur de leur cérémonie. Une cérémonie bien évidemment accompagnée d'un gâteau, et d'un chant d'anniversaire en anglais et en italien. Buon novantesimo compleanno.